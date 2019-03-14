До +20 градусов: синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление

Потепление в Украине будет недолгим.

Потепление в Украине ожидается на выходных / УНИАН

До конца текущей недели в Украине ожидается потепление, местами температура поднимется до +20 градусов.

Такой прогноз погоды в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в своем блоге.

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"15 марта ожидается в течение дня +5...+10 градусов, на западе до +9...+13 градусов. Самыми теплыми в ближайшей перспективе предполагаются 16, 17 и 18 марта. Максимальная температура воздуха поднимется от +10...+15 градусов до +14...+20 градусов", - пишет она.

Однако, по словам синоптика, потепление в Украине будет недолгим. Уже во вторник, 19 марта, в западных областях начнется похолодание, которое 20-21 марта охватит большинство областей Украины. Дневная температура воздуха понизится до +7...+12 градусов.

В пятницу дожди ожидаются на западе Украины, а 16 марта осадки охватят почти всю страну. 17, 18 и 19 марта погоду большинства областей будет определять антициклон, поэтому будет сухо и солнечно.

По прогнозу Диденко, в Киеве 20 марта также похолодает, ожидается +6...+8 градусов. Ночью даже возможны небольшие морозы. Дожди в столице ожидаются 16 и 20 марта.

Напомним, в четверг, 14 марта, в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, на западе температура до +11°.