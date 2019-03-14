В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +7°

08:30, 14 марта 2019
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В столице сегодня будет пасмурно.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 14 марта в Киеве ожидается пасмурная погода, днем температура до +7°.

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Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +7°, вечером - до +4°. Ветер южный и юго-восточный, до 5,6 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:16, а зайдет в 17:58.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 14 марта, в Украине местами пройдут дожди, на западе температура до +11°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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