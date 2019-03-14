В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +7°
В столице сегодня будет пасмурно.
Согласно данным Погода УНИАН, 14 марта в Киеве ожидается пасмурная погода, днем температура до +7°.
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Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +7°, вечером - до +4°. Ветер южный и юго-восточный, до 5,6 м/сек.
Солнце в столице взошло в 06:16, а зайдет в 17:58.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 14 марта, в Украине местами пройдут дожди, на западе температура до +11°.
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Погода в Украине
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- Донецк+6°... -1°
- Житомир+8°... 0°
- Запорожье+7°... 0°
- Ивано-Франковск+10°... -2°
- Киев+7°... 0°
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- Полтава+4°... -2°
- Ровно+7°... 0°
- Симферополь+9°... -2°
- Сумы+4°... -2°
- Тернополь+8°... -1°
- Харьков+4°... -1°
- Херсон+7°... -2°
- Хмельницкий+8°... -2°
- Черкассы+5°... 0°
- Чернигов+7°... 0°
- Черновцы+12°... 0°
Виргиния, США
+ 4 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+4 °
Влажность:61 %
Давление:758 мм
Ветер: 6.6 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:07:23
Закат19:15
Видимость:16 км
Фаза луны:
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