Сегодня в Украине местами пройдут дожди, температура до +11° (карта)

08:00, 14 марта 2019
49
0

Теплее всего сегодня будет на западе.

Сегодня местами пройдут дожди / Фото УНИАН
Сегодня местами пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 14 марта, в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, на западе температура до +11°.

"Роскошные синоптические дни": стало известно, когда в Украине потеплеет

На востоке без осадков, температура днем до +5°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +10°. 

На западе Украины местами пройдут дожди и мокрый снег. Температура до +11°.

В северных областях пасмурно, температура до +7°. В центре практически без осадков, температура до +7°.

Прогноз на 14 марта / УНИАН
Прогноз на 14 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, если 14 марта прилетают грачи, значит, лето будет мокрым и сырым.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снег#погода#дождь
Читайте также
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +7° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +7°
Сегодня в Украине местами пройдут дожди, температура до +11° (карта) Сегодня в Украине местами пройдут дожди, температура до +11° (карта)
Завтра в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, на западе днем до +11° (видеопрогноз) Завтра в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, на западе днем до +11° (видеопрогноз)
Три человека погибли в результате схода лавины в Шотландии Три человека погибли в результате схода лавины в Шотландии
Германия приходит в себя после мощного урагана Германия приходит в себя после мощного урагана
Сегодня в Украине без осадков, на юге температура до +11° (карта) Сегодня в Украине без осадков, на юге температура до +11° (карта)
В Киеве завтра температура до +6°, без осадков В Киеве завтра температура до +6°, без осадков

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 7 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг на месяц
65 %
758 мм
6.8 м/с
0 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять