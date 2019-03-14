Сегодня в Украине местами пройдут дожди, температура до +11° (карта)
Теплее всего сегодня будет на западе.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 14 марта, в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, на западе температура до +11°.
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На востоке без осадков, температура днем до +5°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +10°.
На западе Украины местами пройдут дожди и мокрый снег. Температура до +11°.
В северных областях пасмурно, температура до +7°. В центре практически без осадков, температура до +7°.
Согласно народному прогнозу, если 14 марта прилетают грачи, значит, лето будет мокрым и сырым.
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Погода в Украине
- Винница+7°... -1°
- Днепр+7°... -1°
- Донецк+5°... -1°
- Житомир+6°... 0°
- Запорожье+7°... 0°
- Ивано-Франковск+10°... -2°
- Киев+7°... 0°
- Кировоград+5°... -2°
- Луганск+5°... -1°
- Луцк+8°... 0°
- Львов+9°... 0°
- Николаев+7°... -1°
- Одесса+7°... 0°
- Полтава+4°... -2°
- Ровно+7°... -1°
- Симферополь+10°... -1°
- Сумы+4°... -2°
- Тернополь+8°... -1°
- Харьков+5°... -2°
- Херсон+8°... -1°
- Хмельницкий+8°... -2°
- Черкассы+6°... 0°
- Чернигов+6°... 0°
- Черновцы+10°... 0°
Виргиния, США
+ 7 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+6 °
Влажность:65 %
Давление:758 мм
Ветер: 6.8 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:07:23
Закат19:15
Видимость:16 км
Фаза луны:
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