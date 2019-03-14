Сегодня в Украине местами пройдут дожди, температура до +11° (карта)

Теплее всего сегодня будет на западе.

Сегодня местами пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 14 марта, в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, на западе температура до +11°.

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На востоке без осадков, температура днем до +5°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +10°.

На западе Украины местами пройдут дожди и мокрый снег. Температура до +11°.

В северных областях пасмурно, температура до +7°. В центре практически без осадков, температура до +7°.

Прогноз на 14 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, если 14 марта прилетают грачи, значит, лето будет мокрым и сырым.

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