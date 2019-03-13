В Киеве завтра ожидается пасмурная погода, температура до +7°
В столице 14 марта усилится ветер.
Согласно данным Погода УНИАН, 14 марта в Киеве будет пасмурно, днем температура до +7°.
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Погода в Киеве. Температура воздуха днем +7°, вечером - до +4°. Ветер южный и юго-восточный, до 5,6 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 06:16, а зайдет в 17:58.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 14 марта, в Украине местами пройдут дожди, на западе температура до +11°.
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Погода в Украине
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- Николаев+8°... -2°
- Одесса+9°... -2°
- Полтава+4°... -3°
- Ровно+8°... +1°
- Симферополь+9°... -2°
- Сумы+3°... -3°
- Тернополь+8°... 0°
- Харьков+4°... -3°
- Херсон+7°... -2°
- Хмельницкий+7°... -1°
- Черкассы+5°... -1°
- Чернигов+5°... -1°
- Черновцы+12°... +1°
Виргиния, США
- 1 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-1 °
Влажность:63 %
Давление:762 мм
Ветер: 4.8 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:24
Закат19:14
Видимость:16 км
Фаза луны:
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