Завтра в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, на западе днем до +11° (видеопрогноз)

Осадки ожидаются в западных областях.

Завтра в Украине местами пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 14 марта, в Украине местами пройдут дожди, на западе температура до +11°.

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На востоке без осадков, температура ночью до -2°, днем до +5°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -1°, днем до +10°.

На западе Украины местами пройдут дожди и мокрый снег. Температура ночью до -2°, днем до +11°.

В северных областях пасмурно, температура ночью до 0°, днем до +7°. В центре практически без осадков, температура ночью до -1°, днем до +7°.

Согласно народному прогнозу, если 14 марта прилетают грачи, значит, лето будет мокрым и сырым.

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