Завтра в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, на западе днем до +11° (видеопрогноз)
Осадки ожидаются в западных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 14 марта, в Украине местами пройдут дожди, на западе температура до +11°.
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На востоке без осадков, температура ночью до -2°, днем до +5°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -1°, днем до +10°.
На западе Украины местами пройдут дожди и мокрый снег. Температура ночью до -2°, днем до +11°.
В северных областях пасмурно, температура ночью до 0°, днем до +7°. В центре практически без осадков, температура ночью до -1°, днем до +7°.
Согласно народному прогнозу, если 14 марта прилетают грачи, значит, лето будет мокрым и сырым.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 14 марта
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Погода в Украине
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- Донецк+5°... -4°
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- Полтава+4°... -3°
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- Симферополь+9°... -2°
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Вероятность осадков:2 %
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