В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2

15:33, 13 марта 2019
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Предупреждения о цунами не объявлялось.

В Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В среду, 13 марта, у побережья префектуры Вакаяма произошло землетрясение магнитудой 5,2.

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Эпицентр толчков был расположен в канале Кии, отделяющем японский остров Сикоку от полуострова Кии на острове Хонсю, передает Xinhua со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.

Отмечается, что в некоторых районах префектуры Вакаяма сила землетрясения составила ниже 4 баллов по 7-балльной японской сейсмической шкале.

Сообщений о серьезных повреждениях или травмах в результате землетрясения не поступало. Предупреждения о цунами не объявлялось.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,1 балла произошло на юге Перу в 67 км юго-западнее города Хульяка.

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Теги: #Япония#землетрясение
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