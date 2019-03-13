В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Предупреждения о цунами не объявлялось.

В Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В среду, 13 марта, у побережья префектуры Вакаяма произошло землетрясение магнитудой 5,2.

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Эпицентр толчков был расположен в канале Кии, отделяющем японский остров Сикоку от полуострова Кии на острове Хонсю, передает Xinhua со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.

Отмечается, что в некоторых районах префектуры Вакаяма сила землетрясения составила ниже 4 баллов по 7-балльной японской сейсмической шкале.

Сообщений о серьезных повреждениях или травмах в результате землетрясения не поступало. Предупреждения о цунами не объявлялось.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,1 балла произошло на юге Перу в 67 км юго-западнее города Хульяка.