Три человека погибли в результате схода лавины в Шотландии

Еще один человек получил травмы.

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Три человека погибли в результате схода лавины на шотландской горе Бен-Невис 12 марта.

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Изначально сообщалось, что в результате инцидента погибли два человека, еще двух доставили в больницу, передает BBC.

Позже стало известно, что один из пострадавших скончался.

Напомним, один человек погиб, пятеро пропали без вести после того, как в штате Химачал-Прадеш на севере Индии произошел сход снежной лавины.