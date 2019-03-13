Три человека погибли в результате схода лавины в Шотландии
Еще один человек получил травмы.
Три человека погибли в результате схода лавины на шотландской горе Бен-Невис 12 марта.
В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность
Изначально сообщалось, что в результате инцидента погибли два человека, еще двух доставили в больницу, передает BBC.
Позже стало известно, что один из пострадавших скончался.
Напомним, один человек погиб, пятеро пропали без вести после того, как в штате Химачал-Прадеш на севере Индии произошел сход снежной лавины.
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