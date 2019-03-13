Жертвами наводнения в Бразилии стали 12 человек

Меньше чем за два дня в городе выпало 70% месячной нормы осадков

Наводнение в Бразилии / REUTERS

По меньшей мере 12 человек погибли в результате наводнения в бразильском городе Сан-Паулу.

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Сильный дождь с городе начался в ночь на 10 марта, меньше чем за два дня в городе выпало 70% месячной нормы осадков, сообщает Euronews.

В результате непогоды обрушились более полусотни зданий, затоплены дороги, со склонов сошли по меньшей мере три сильных оползня. Пригороды оказались отрезаны от центра финансовой столицы Бразилии.

Местные власти объявили чрезвычайное положение. Мэрия просит горожан не покидать дома без необходимости и спокойно дожидаться помощи, если дом затоплен.

Напомним, по меньшей мере 20 человек погибли в результате паводка в провинции Кандагар на юге Афганистана.