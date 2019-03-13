"Роскошные синоптические дни": стало известно, когда в Украине потеплеет
Завтра в Украине местами пройдут дожди.
В ближайшие дни погода в Украине будет прохладной, потепление ожидается 17 и 18 марта.
Сегодня в Украине без осадков, на юге температура до +11° (карта)
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"На солнышко завтра набегут тучи. А точнее, не тучи, а атмосферный фронт, который выдвигается из Польши. Фронт связан с северным циклоном Franz.
Поэтому в западных и северных областях Украины, а также на Виннитчине снова будет облачно и с осадками. До Сумщины осадки не дойдут", - пишет она.
По прогнозу синоптика, ветер 14 марта будет южного направления, 5-10 м/сек, на западе возможны порывы до 15 м/сек.
Температура воздуха составит ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем ожидается +4...+8 градусов, в Одесской области, в Черновицкой области и на Закарпатье до +9...+11 градусов.
Погода в Киеве в четверг будет облачной, возможны небольшие осадки. Ближайшей ночью 0-2 градуса мороза, завтра днем +6...+8 градусов.
Диденко сообщает, что потепление и солнце в Украине ожидаются в воскресенье и понедельник, будут "роскошные синоптические дни".
Напомним, народный синоптик Леоныд Горбань прогнозирует, что устойчивое потепление придет в Украину только после 25 марта.
Погода в Украине
- Винница+5°... 0°
- Днепр+6°... -3°
- Донецк+6°... -4°
- Житомир+5°... 0°
- Запорожье+6°... -4°
- Ивано-Франковск+9°... 0°
- Киев+5°... 0°
- Кировоград+5°... -3°
- Луганск+7°... -4°
- Луцк+8°... +1°
- Львов+8°... +1°
- Николаев+7°... -2°
- Одесса+9°... -2°
- Полтава+4°... -3°
- Ровно+8°... +1°
- Симферополь+9°... -2°
- Сумы+3°... -3°
- Тернополь+8°... 0°
- Харьков+4°... -3°
- Херсон+7°... -2°
- Хмельницкий+7°... -1°
- Черкассы+5°... -1°
- Чернигов+4°... -1°
- Черновцы+10°... +1°