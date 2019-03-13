"Роскошные синоптические дни": стало известно, когда в Украине потеплеет

11:50, 13 марта 2019
298
0

Завтра в Украине местами пройдут дожди.

В воскресенье в Украине потеплеет / фото УНИАН
В воскресенье в Украине потеплеет / фото УНИАН

В ближайшие дни погода в Украине будет прохладной, потепление ожидается 17 и 18 марта.

Сегодня в Украине без осадков, на юге температура до +11° (карта)

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"На солнышко завтра набегут тучи. А точнее, не тучи, а атмосферный фронт, который выдвигается из Польши. Фронт связан с северным циклоном Franz.

Поэтому в западных и северных областях Украины, а также на Виннитчине снова будет облачно и с осадками. До Сумщины осадки не дойдут", - пишет она.

По прогнозу синоптика, ветер 14 марта будет южного направления, 5-10 м/сек, на западе возможны порывы до 15 м/сек.

Температура воздуха составит ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем ожидается +4...+8 градусов, в Одесской области, в Черновицкой области и на Закарпатье до +9...+11 градусов.

Погода в Киеве в четверг будет облачной, возможны небольшие осадки. Ближайшей ночью 0-2 градуса мороза, завтра днем +6...+8 градусов.

Диденко сообщает, что потепление и солнце в Украине ожидаются в воскресенье и понедельник, будут "роскошные синоптические дни".

Напомним, народный синоптик Леоныд Горбань прогнозирует, что устойчивое потепление придет в Украину только после 25 марта.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#потепление
Читайте также
"Роскошные синоптические дни": стало известно, когда в Украине потеплеет "Роскошные синоптические дни": стало известно, когда в Украине потеплеет
На северо-востоке Китая из-за снегопада закрыли движение на скоростных шоссе На северо-востоке Китая из-за снегопада закрыли движение на скоростных шоссе
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +6° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +6°
Сегодня в Украине без осадков, на юге температура до +11° (карта) Сегодня в Украине без осадков, на юге температура до +11° (карта)
Украину заметает: пользователи соцсетей делятся фотографиями мартовского снегопада Украину заметает: пользователи соцсетей делятся фотографиями мартовского снегопада
В Карпатах сохраняется высокая лавинная опасность В Карпатах сохраняется высокая лавинная опасность
В небе над Донецком увидели необычную радугу (фото) В небе над Донецком увидели необычную радугу (фото)

Погода в Украине

Виргиния, США
- 3 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
59 %
761 мм
4.7 м/с
1 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять