"Роскошные синоптические дни": стало известно, когда в Украине потеплеет

Завтра в Украине местами пройдут дожди.

В воскресенье в Украине потеплеет / фото УНИАН

В ближайшие дни погода в Украине будет прохладной, потепление ожидается 17 и 18 марта.

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Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"На солнышко завтра набегут тучи. А точнее, не тучи, а атмосферный фронт, который выдвигается из Польши. Фронт связан с северным циклоном Franz.

Поэтому в западных и северных областях Украины, а также на Виннитчине снова будет облачно и с осадками. До Сумщины осадки не дойдут", - пишет она.

По прогнозу синоптика, ветер 14 марта будет южного направления, 5-10 м/сек, на западе возможны порывы до 15 м/сек.

Температура воздуха составит ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем ожидается +4...+8 градусов, в Одесской области, в Черновицкой области и на Закарпатье до +9...+11 градусов.

Погода в Киеве в четверг будет облачной, возможны небольшие осадки. Ближайшей ночью 0-2 градуса мороза, завтра днем +6...+8 градусов.

Диденко сообщает, что потепление и солнце в Украине ожидаются в воскресенье и понедельник, будут "роскошные синоптические дни".

Напомним, народный синоптик Леоныд Горбань прогнозирует, что устойчивое потепление придет в Украину только после 25 марта.