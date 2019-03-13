На северо-востоке Китая из-за снегопада закрыли движение на скоростных шоссе
Сильный снегопад начался 12 марта.
Из-за снегопада и гололеда утром 13 марта в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая было закрыто движение на всех скоростных шоссе.
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Сильный снегопад начался 12 марта в ряде городов, включая Хэйхэ, Хэган, Шуанъяшань и Цзиси, и затем в первой половине дня 13 марта снегопад в сопровождении ветра прошел в городах Харбин, Дацин, Суйхуа, Муданьцзян и других районах этой провинции, сообщает Xinhua.
Из-за непогоды движение на всех участках 15 скоростных автодорог и харбинской кольцевой автомобильной дороги было закрыто. Снегопад также парализовал работу общественного транспорта в Харбине, административном центре провинции.
Также из-за непогоды на городском автовокзале было задержано отправление большого количества рейсов, а автобусы из других районов провинции прибывали с опозданием.
Напомним, на юго-востоке Австралии сильная жара сменилась похолоданием, в штате Виктория даже выпал снег.
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