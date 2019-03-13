Германия приходит в себя после мощного урагана

09:37, 13 марта 2019
80
0

Жертвой непогоды стал один человек.

Последствия непогоды в Германии / REUTERS
Последствия непогоды в Германии / REUTERS

Германия приходит в себя после обрушившегося на нее мощного урагана "Эберхард".

Наводнение в Австралии: погибли два человека (видео)

10 марта из-за урагана было практически парализовано железнодорожное движение на западе страны. Сотням застрявших пассажиров предоставили поезда, где они могли переждать непогоду и переночевать, сообщает Euronews.

В понедельник, 11 марта, железнодорожное было сообщение частично восстановлено, но со значительными ограничениями.

Жертвой урагана стал один человек: в регионе Хохзауэрланд в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия 47-летний водитель погиб при падении на его автомобиль дерева.

В Тюрингии последствия урагана отрезали от внешнего мира деревушку. Единственную дорогу, ведущую к ней, завалило упавшими из-за сильного ветра деревьями.

Напомним, в Украине в результате падения деревьев и конструкций из-за сильного ветра погибли 2 человека, еще 4 травмированы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#Германия#ураган
Читайте также
На северо-востоке Китая из-за снегопада закрыли движение на скоростных шоссе На северо-востоке Китая из-за снегопада закрыли движение на скоростных шоссе
Сегодня в Украине без осадков, на юге температура до +11° (карта) Сегодня в Украине без осадков, на юге температура до +11° (карта)
В Киеве завтра температура до +6°, без осадков В Киеве завтра температура до +6°, без осадков
Украину заметает: пользователи соцсетей делятся фотографиями мартовского снегопада Украину заметает: пользователи соцсетей делятся фотографиями мартовского снегопада
В небе над Донецком увидели необычную радугу (фото) В небе над Донецком увидели необычную радугу (фото)
Из-за непогоды в Украине остаются обесточенными 537 населенных пунктов Из-за непогоды в Украине остаются обесточенными 537 населенных пунктов
Синоптики предупреждают о снеге и дожде в Крыму и Приазовье Синоптики предупреждают о снеге и дожде в Крыму и Приазовье

Погода в Украине

Виргиния, США
- 3 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
59 %
761 мм
4.7 м/с
1 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять