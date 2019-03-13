Германия приходит в себя после мощного урагана

Жертвой непогоды стал один человек.

Последствия непогоды в Германии / REUTERS

Германия приходит в себя после обрушившегося на нее мощного урагана "Эберхард".

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10 марта из-за урагана было практически парализовано железнодорожное движение на западе страны. Сотням застрявших пассажиров предоставили поезда, где они могли переждать непогоду и переночевать, сообщает Euronews.

В понедельник, 11 марта, железнодорожное было сообщение частично восстановлено, но со значительными ограничениями.

Жертвой урагана стал один человек: в регионе Хохзауэрланд в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия 47-летний водитель погиб при падении на его автомобиль дерева.

В Тюрингии последствия урагана отрезали от внешнего мира деревушку. Единственную дорогу, ведущую к ней, завалило упавшими из-за сильного ветра деревьями.

Напомним, в Украине в результате падения деревьев и конструкций из-за сильного ветра погибли 2 человека, еще 4 травмированы.