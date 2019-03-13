В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +6°

Вечером в столице до +2°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 13 марта, в Киеве без осадков, днем температура до +6°.

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Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +6°, вечером - до +2°. Ветер западный и южный, до 2,8 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:19, а зайдет в 17:57.

Как сообщал УНИАН, 13 марта в Украине без осадков, во всех регионах сохранится прохладная погода.

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