В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +6°

08:30, 13 марта 2019
12
0

Вечером в столице до +2°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 13 марта, в Киеве без осадков, днем температура до +6°.

Украину заметает: пользователи соцсетей делятся фотографиями мартовского снегопада

Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +6°, вечером - до +2°. Ветер западный и южный, до 2,8 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:19, а зайдет в 17:57.

Как сообщал УНИАН, 13 марта в Украине без осадков, во всех регионах сохранится прохладная погода.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
Украину заметает: пользователи соцсетей делятся фотографиями мартовского снегопада Украину заметает: пользователи соцсетей делятся фотографиями мартовского снегопада
В Карпатах сохраняется высокая лавинная опасность В Карпатах сохраняется высокая лавинная опасность
Народный синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящая весна Народный синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящая весна
Из-за непогоды в Украине остаются обесточенными 537 населенных пунктов Из-за непогоды в Украине остаются обесточенными 537 населенных пунктов
Синоптики предупреждают о снеге и дожде в Крыму и Приазовье Синоптики предупреждают о снеге и дожде в Крыму и Приазовье
Жертвами непогоды в Украине стали два человека Жертвами непогоды в Украине стали два человека
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +6° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +6°

Погода в Украине

Виргиния, США
- 2 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
58 %
762 мм
4.4 м/с
1 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять