Сегодня в Украине без осадков, на юге температура до +11° (карта)
Во всех регионах Украины сегодня будет прохладно.
Согласно данным Погода УНИАН, 13 марта в Украине без осадков, во всех регионах сохранится прохладная погода.
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На востоке без осадков, температура до +7°. Жителям южных регионов синоптики обещают солнечную погоду. Температура до +11°.
На западе Украины переменная облачность. Температура до +10°.
В северных областях без осадков, температура до +6°. В центре облачно с прояснениями, температура до +6°.
Согласно народному прогнозу, 13 марта обычно наступает потепление, и все приметы благосклонны к нему. Например, если собака долго отказывалась от еды и была вялой, а теперь ожила, значит, она чувствует тепло.
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Погода в Украине
- Винница+6°... 0°
- Днепр+6°... -2°
- Донецк+8°... -4°
- Житомир+6°... 0°
- Запорожье+7°... -3°
- Ивано-Франковск+9°... +1°
- Киев+5°... 0°
- Кировоград+5°... -3°
- Луганск+8°... -3°
- Луцк+8°... +2°
- Львов+8°... +1°
- Николаев+7°... -3°
- Одесса+9°... -2°
- Полтава+4°... -3°
- Ровно+7°... +1°
- Симферополь+9°... -3°
- Сумы+3°... -3°
- Тернополь+7°... 0°
- Харьков+5°... -3°
- Херсон+8°... -2°
- Хмельницкий+7°... 0°
- Черкассы+5°... -1°
- Чернигов+5°... -1°
- Черновцы+9°... 0°
Виргиния, США
- 2 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-2 °
Влажность:58 %
Давление:762 мм
Ветер: 4.4 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:24
Закат19:14
Видимость:16 км
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