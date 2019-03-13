Сегодня в Украине без осадков, на юге температура до +11° (карта)

Во всех регионах Украины сегодня будет прохладно.

В Украине сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 13 марта в Украине без осадков, во всех регионах сохранится прохладная погода.

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На востоке без осадков, температура до +7°. Жителям южных регионов синоптики обещают солнечную погоду. Температура до +11°.

На западе Украины переменная облачность. Температура до +10°.

В северных областях без осадков, температура до +6°. В центре облачно с прояснениями, температура до +6°.

Прогноз на 13 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 13 марта обычно наступает потепление, и все приметы благосклонны к нему. Например, если собака долго отказывалась от еды и была вялой, а теперь ожила, значит, она чувствует тепло.

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