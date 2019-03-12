В Киеве завтра температура до +6°, без осадков

17:00, 12 марта 2019
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Вечером в столице до +2°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 13 марта, в Киеве без осадков, днем температура до +6°.

Из-за непогоды в Украине остаются обесточенными 537 населенных пунктов

Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +6°, вечером - до +2°. Ветер западный и южный, до 2,8 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:19, а зайдет в 17:57.

Как сообщал УНИАН, 13 марта в Украине без осадков, во всех регионах сохранится прохладная погода.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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