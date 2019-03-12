В Киеве завтра температура до +6°, без осадков
Вечером в столице до +2°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 13 марта, в Киеве без осадков, днем температура до +6°.
Из-за непогоды в Украине остаются обесточенными 537 населенных пунктов
Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +6°, вечером - до +2°. Ветер западный и южный, до 2,8 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 06:19, а зайдет в 17:57.
Как сообщал УНИАН, 13 марта в Украине без осадков, во всех регионах сохранится прохладная погода.
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Погода в Украине
- Винница+5°... -3°
- Днепр+6°... 0°
- Донецк+5°... -2°
- Житомир+5°... -3°
- Запорожье+6°... -1°
- Ивано-Франковск+6°... -4°
- Киев+6°... -3°
- Кировоград+8°... -2°
- Луганск+6°... 0°
- Луцк+4°... -3°
- Львов+4°... -3°
- Николаев+8°... 0°
- Одесса+9°... 0°
- Полтава+6°... -1°
- Ровно+4°... -4°
- Симферополь+7°... -1°
- Сумы+5°... -3°
- Тернополь+4°... -4°
- Харьков+6°... -1°
- Херсон+7°... 0°
- Хмельницкий+5°... -6°
- Черкассы+7°... -2°
- Чернигов+6°... -3°
- Черновцы+6°... -3°
Виргиния, США
+ 8 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+6 °
Влажность:52 %
Давление:757 мм
Ветер: 4.5 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:26
Закат19:13
Видимость:16 км
Фаза луны:
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