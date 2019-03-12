Погода на завтра: в Украине будет прохладно и без осадков (видеопрогноз)

16:30, 12 марта 2019
39
0

Ночью местами ожидается до -3°.

В Украине завтра без осадков / фото УНИАН
В Украине завтра без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 13 марта в Украине без осадков, во всех регионах сохранится прохладная погода.

Из-за непогоды в Украине остаются обесточенными 537 населенных пунктов

На востоке без осадков, температура ночью до -3°, днем до +7°. Жителям южных регионов синоптики обещают солнечную погоду. Температура ночью до -3°, днем до +11°. 

На западе Украины переменная облачность. Температура ночью до -2°, днем до +10°.

В северных областях без осадков, температура ночью до 0°, днем до +6°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до -3°, днем до +6°.

Согласно народному прогнозу, 13 марта обычно наступает потепление, и все приметы благосклонны к нему. Например, если собака долго отказывалась от еды и была вялой, а теперь ожила, значит, она чувствует тепло.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода
Читайте также
Погода на завтра: в Украине будет прохладно и без осадков (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине будет прохладно и без осадков (видеопрогноз)
Украину заметает: пользователи соцсетей делятся фотографиями мартовского снегопада Украину заметает: пользователи соцсетей делятся фотографиями мартовского снегопада
В Карпатах сохраняется высокая лавинная опасность В Карпатах сохраняется высокая лавинная опасность
Синоптики предупреждают о снеге и дожде в Крыму и Приазовье Синоптики предупреждают о снеге и дожде в Крыму и Приазовье
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +6° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +6°
Погода на сегодня: в Украине похолодает, местами пройдут дожди и мокрый снег (карта) Погода на сегодня: в Украине похолодает, местами пройдут дожди и мокрый снег (карта)
Погодный "армагеддон" продолжается: ночью в Украине порывы ветра будут достигать 30 м/с Погодный "армагеддон" продолжается: ночью в Украине порывы ветра будут достигать 30 м/с

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 8 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
52 %
757 мм
4.5 м/с
2 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять