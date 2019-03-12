Погода на завтра: в Украине будет прохладно и без осадков (видеопрогноз)
Ночью местами ожидается до -3°.
Согласно данным Погода УНИАН, 13 марта в Украине без осадков, во всех регионах сохранится прохладная погода.
Из-за непогоды в Украине остаются обесточенными 537 населенных пунктов
На востоке без осадков, температура ночью до -3°, днем до +7°. Жителям южных регионов синоптики обещают солнечную погоду. Температура ночью до -3°, днем до +11°.
На западе Украины переменная облачность. Температура ночью до -2°, днем до +10°.
В северных областях без осадков, температура ночью до 0°, днем до +6°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до -3°, днем до +6°.
Согласно народному прогнозу, 13 марта обычно наступает потепление, и все приметы благосклонны к нему. Например, если собака долго отказывалась от еды и была вялой, а теперь ожила, значит, она чувствует тепло.
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Погода в Украине
- Винница+5°... -3°
- Днепр+6°... 0°
- Донецк+5°... -2°
- Житомир+5°... -3°
- Запорожье+6°... -1°
- Ивано-Франковск+6°... -4°
- Киев+6°... -3°
- Кировоград+8°... -2°
- Луганск+6°... 0°
- Луцк+4°... -3°
- Львов+4°... -3°
- Николаев+8°... 0°
- Одесса+9°... 0°
- Полтава+6°... -1°
- Ровно+4°... -4°
- Симферополь+7°... -1°
- Сумы+5°... -3°
- Тернополь+4°... -4°
- Харьков+6°... -1°
- Херсон+7°... 0°
- Хмельницкий+5°... -6°
- Черкассы+7°... -2°
- Чернигов+6°... -3°
- Черновцы+6°... -3°