Погода на завтра: в Украине будет прохладно и без осадков (видеопрогноз)

Ночью местами ожидается до -3°.

В Украине завтра без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 13 марта в Украине без осадков, во всех регионах сохранится прохладная погода.

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На востоке без осадков, температура ночью до -3°, днем до +7°. Жителям южных регионов синоптики обещают солнечную погоду. Температура ночью до -3°, днем до +11°.

На западе Украины переменная облачность. Температура ночью до -2°, днем до +10°.

В северных областях без осадков, температура ночью до 0°, днем до +6°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до -3°, днем до +6°.

Согласно народному прогнозу, 13 марта обычно наступает потепление, и все приметы благосклонны к нему. Например, если собака долго отказывалась от еды и была вялой, а теперь ожила, значит, она чувствует тепло.

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