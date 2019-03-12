Украину заметает: пользователи соцсетей делятся фотографиями мартовского снегопада

15:30, 12 марта 2019
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Снегом засыпало Винницу.

Винницу накрыл снегопад / www.instagram.com/by_vitalyushka
Винницу накрыл снегопад / www.instagram.com/by_vitalyushka

Сегодня, 12 марта, из-за влияния циклона Эберхард в нескольких регионах Украины прошли снегопады.

В частности, фотографиями и видео мартовского снега в соцсетях делятся жители Винницы и Острога Ривненской области.

Напомним, в понедельник, 11 марта, в Донецке увидели редкую двойную радугу.

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Теги: #снег#погода#Винница
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