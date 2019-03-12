В Карпатах сохраняется высокая лавинная опасность

14:38, 12 марта 2019
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Лавинная опасность ожидается в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

Во вторник, 12 марта, в Карпатах будет сохраняться высокая снеголавинная опасность.

Погода на сегодня: в Украине похолодает, местами пройдут дожди и мокрый снег (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"12 марта в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохранится высокая снеголавинная опасность (4 уровень); в западных и центральных районах Закарпатской области - значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 12 марта, в Крыму и Приазовье ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #погода#Карпаты#лавина
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