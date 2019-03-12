На Львовщину вернулась зима: дороги покрылись льдом и снегом (фото)

14:19, 12 марта 2019
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12 марта на территории Львовской области облачно, временами мокрый снег, на дорогах гололед.

Дороги замело снегом / Фото: депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич/facebook
Дороги замело снегом / Фото: депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич/facebook

На Львовщине сегодня, 12 марта, похолодало, во Львове и области выпал снег.

Как сообщают пользователи соцсетей, на автодорогах области, по состоянию на утро 12 марта, снегопад, местами гололед.

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В сообщении депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича на странице ОО «Варта-1» в Facebook, в частности, говорится о заснеженной трассе «Львов – Краковец» и трассе «Львов – Стрый».

«12 марта, трасса Львов-Краковец сильный снегопад, дорога заснеженная. Также и трасса Львов – Стрый - падает снег, местами скользко», – говорится в сообщении Зинкевича.

Фото: Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич/facebook
Фото: Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич/facebook
Фото: Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич/facebook
Фото: Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич/facebook

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, государственными и местными дорогами Львовской области, по состоянию на утро 12 марта, проезд обеспечен.

«На автодорогах области покрытие – мокрое, снег, дождь, температура: от - 4° до +4°С», - отмечается в сообщении.

Как сообщает департамент по вопросам гражданской защиты, 12 марта на территории Львовской области облачно, временами мокрый снег, на дорогах гололед. Ветер северо-западный, местами порывы 15 – 20 м/сек. Температура ночью 0 – 5° мороза, днем 1 – 6° тепла.

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Теги: #снег#Львивщина
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