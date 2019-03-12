Народный синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящая весна

21-23 марта в в Украине ожидается вторая волна похолодания.

Потепление придет в Украину только в конце марта / УНИАН

Устойчивое потепление придет в Украину только после 25 марта.

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Об этом "Обозревателю" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

"На Евдокию, 14 марта, ожидаются ночные морозы -3...-4. Евдокия у нас будет холодная, ждать ранней теплой весны не приходится", - сказал он.

По прогнозу народного синоптика, вторая волна похолодания в Украине ожидается 21-23 марта, и только после 25 марта будет устойчивый переход на плюсовые температуры и потепление.

Напомним, в ближайшие дни погода в Украине будет холодной, ночью ожидаются морозы до -6 градусов.