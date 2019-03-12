Будет холодно: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни

Потепление ожидается на выходных.

В ближайшие дни в Украине будет холодно / Фото УНИАН

В ближайшие дни погода в Украине будет холодной, ночью ожидаются морозы до -6 градусов.

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Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"В ближайшие дни будет холодно в Украине.

13 марта ночью -1...-6 градусов, в южной части от 2 мороза до 3 тепла, завтра днем ожидается +4...+9 градусов. Ветер будет или слабый, или небольшой, разве что днем на западе порывистый", - пишет она.

Погода в Киеве завтра будет солнечно, но прохладной. Ночью -2...-4 градуса, днем +5...+7 градусов.

По прогнозу синоптика, потепление в Украине ожидается на выходных, 16-17 марта. Однако с 20 марта температура воздуха снова немного снизится.

Напомним, во вторник, 12 марта, в Крыму и Приазовье ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.