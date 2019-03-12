Будет холодно: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни
Потепление ожидается на выходных.
В ближайшие дни погода в Украине будет холодной, ночью ожидаются морозы до -6 градусов.
Из-за непогоды в Украине остаются обесточенными 537 населенных пунктов
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"В ближайшие дни будет холодно в Украине.
13 марта ночью -1...-6 градусов, в южной части от 2 мороза до 3 тепла, завтра днем ожидается +4...+9 градусов. Ветер будет или слабый, или небольшой, разве что днем на западе порывистый", - пишет она.
Погода в Киеве завтра будет солнечно, но прохладной. Ночью -2...-4 градуса, днем +5...+7 градусов.
По прогнозу синоптика, потепление в Украине ожидается на выходных, 16-17 марта. Однако с 20 марта температура воздуха снова немного снизится.
Напомним, во вторник, 12 марта, в Крыму и Приазовье ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
Погода в Украине
- Винница+5°... -3°
- Днепр+6°... 0°
- Донецк+5°... -2°
- Житомир+5°... -3°
- Запорожье+6°... -1°
- Ивано-Франковск+6°... -4°
- Киев+6°... -3°
- Кировоград+8°... -2°
- Луганск+6°... 0°
- Луцк+4°... -3°
- Львов+4°... -3°
- Николаев+8°... 0°
- Одесса+9°... 0°
- Полтава+6°... -1°
- Ровно+4°... -4°
- Симферополь+7°... -1°
- Сумы+5°... -3°
- Тернополь+4°... -4°
- Харьков+6°... -1°
- Херсон+7°... 0°
- Хмельницкий+5°... -6°
- Черкассы+7°... -2°
- Чернигов+6°... -3°
- Черновцы+7°... -3°