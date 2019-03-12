В небе над Донецком увидели необычную радугу (фото)
Погода в Донецке вчера была переменчивой.
В понедельник, 11 марта, в Донецке увидели редкую двойную радугу.
Пользователи соцсетей пишут, что погода в городе вчера была переменчивой: то серое небо с порывами ветра, то дождь, то солнце.
А вечером на небе появилаясь двойная радуга.
Напомним, редкое атмосферное явление, известное как "розовая радуга", было замечено в небе на западе Англии.
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