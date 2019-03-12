В небе над Донецком увидели необычную радугу (фото)

11:50, 12 марта 2019
512
0

Погода в Донецке вчера была переменчивой.

Двойная радуга в Донецке / www.instagram.com/lesiksokolova
Двойная радуга в Донецке / www.instagram.com/lesiksokolova

В понедельник, 11 марта, в Донецке увидели редкую двойную радугу.

Пользователи соцсетей пишут, что погода в городе вчера была переменчивой: то серое небо с порывами ветра, то дождь, то солнце.

А вечером на небе появилаясь двойная радуга.

Напомним, редкое атмосферное явление, известное как "розовая радуга", было замечено в небе на западе Англии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#Донецк#радуга
Читайте также
Синоптики предупреждают о снеге и дожде в Крыму и Приазовье Синоптики предупреждают о снеге и дожде в Крыму и Приазовье
Жертвами непогоды в Украине стали два человека Жертвами непогоды в Украине стали два человека
Погода на сегодня: в Украине похолодает, местами пройдут дожди и мокрый снег (карта) Погода на сегодня: в Украине похолодает, местами пройдут дожди и мокрый снег (карта)
В центре Киева на машины сорвало металлическую крышу (фото) В центре Киева на машины сорвало металлическую крышу (фото)
В Винницкой области из-за падения дерева погибла женщина (видео) В Винницкой области из-за падения дерева погибла женщина (видео)
Поваленные деревья, сорванные крыши, разбитые авто и первые человеческие жертвы: последствия шквального ветра в Украине (видео) Поваленные деревья, сорванные крыши, разбитые авто и первые человеческие жертвы: последствия шквального ветра в Украине (видео)
В центре Николаева дерево упало на маршрутку, пострадали дети (фото) В центре Николаева дерево упало на маршрутку, пострадали дети (фото)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 3 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
54 %
759 мм
4.5 м/с
2 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять