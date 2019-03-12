В небе над Донецком увидели необычную радугу (фото)

Весна точно пришла. Первая гроза в 2019-ом. Пять минут ливня и вот такая красота на небе? #небо#радуга#весна#гроза#город#spring#rainbow#sky#2019#donetsk

Публикация от Ю л и я Ж у к о в а (@juliya_zhukova) 11 Мар 2019 в 8:37 PDT