Из-за непогоды в Украине остаются обесточенными 537 населенных пунктов
В Киевской области без электроэнергии остаются почти 170 населенных пунктов.
Вследствие осложнения погодных условий (шквалистый ветер) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач в Украине остаются обесточенными 537 населенных пунктов в 15 областях.
Погода на сегодня: в Украине похолодает, местами пройдут дожди и мокрый снег (карта)
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Так, в Киевской области без света остаются 168 н.п., Хмельницкой - 102 н.п., Винницкой - 58 н.п., Черкасской - 56 н.п., Житомирской - 56 н.п., Полтавской - 28 н.п., Сумской - 20 н.п., Тернопольской - 11 н.п., Донецкой - 10 н.п., Кировоградской - 7 н.п., Черновицкой - 5 н.п., Львовской - 4 н.п., Луганской - 4 н.п., Днепропетровской - 4 н.п., Черниговской - 4 н.п.
Напомним, во вторник, 12 марта, в Крыму и Приазовье ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
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