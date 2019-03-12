Синоптики предупреждают о снеге и дожде в Крыму и Приазовье

09:47, 12 марта 2019
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Объявлено штормовое предупреждение.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Во вторник, 12 марта, в Крыму и Приазовье ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

Погода на сегодня: в Украине похолодает, местами пройдут дожди и мокрый снег (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Днем в Крыму и Приазовье значительные осадки в виде снега и дождя", - говорится в сообщении.

Напомним, со вторника, 12 марта, в Украине похолодает и пройдут дожди. Потепление вернется на выходных.

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Теги: #погода#штормовое предупреждение
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