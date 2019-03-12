Жертвами непогоды в Украине стали два человека
Еще четыре человека получили травмы.
В Украине в результате падения деревьев и конструкций из-за сильного ветра погибли 2 человека, еще 4 травмированы.
Погода на сегодня: в Украине похолодает, местами пройдут дожди и мокрый снег (карта)
Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в г. Николаев результате падения части дерева на маршрутный микроавтобус травмированы двое детей (2010 и 2015 г.р.), они были госпитализированы.
В г. Коростышев Житомирской области при падении кровли с ТЦ погиб один человек, еще один госпитализирован.
В г. Хмельник Винницкой области в результате падения части дерева погиб один человек.
В Одессе при падении части дерева пострадал один человек.
В результате порывов ветра в 15 областях и Киеве остаются поврежденными крыши 270 зданий (было повреждено 310, восстановлено 40).
В течение суток подразделениями ГСЧС убрано более 160 поваленных деревьев.
Для ликвидации последствий непогоды привлекались 1354 человека, а также 353 ед. техники, из них от ГСЧС - 719 человек и 171 ед. техники.
Местными органами власти принимаются меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды.
Напомним, на Тернопольщине из-за сильных порывов ветра снесло крыши, поврежден купол церкви, повалена водонапорная башня.
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