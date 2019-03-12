В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +6°

08:30, 12 марта 2019
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Вечером в столице до +3°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 12 марта в Киеве без осадков, днем температура до +6°.

В течение 8-9 марта в Киеве были установлены четыре температурных рекорда

Прогноз погоды в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +6°, вечером - до +3°. Ветер западный и северо-западный, до 4,7 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:21, а зайдет в 17:55.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 12 марта, в Украине похолодает, местами пройдут дожди.

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Теги: #Киев#погода
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