В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +6°

Вечером в столице до +3°.

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Согласно данным Погода УНИАН, 12 марта в Киеве без осадков, днем температура до +6°.

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Прогноз погоды в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +6°, вечером - до +3°. Ветер западный и северо-западный, до 4,7 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:21, а зайдет в 17:55.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 12 марта, в Украине похолодает, местами пройдут дожди.

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