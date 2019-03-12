В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +6°
Вечером в столице до +3°.
Согласно данным Погода УНИАН, 12 марта в Киеве без осадков, днем температура до +6°.
В течение 8-9 марта в Киеве были установлены четыре температурных рекорда
Прогноз погоды в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +6°, вечером - до +3°. Ветер западный и северо-западный, до 4,7 м/сек.
Солнце в столице взошло в 06:21, а зайдет в 17:55.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 12 марта, в Украине похолодает, местами пройдут дожди.
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Погода в Украине
- Винница+5°... -3°
- Днепр+6°... -1°
- Донецк+5°... -2°
- Житомир+6°... -2°
- Запорожье+6°... -1°
- Ивано-Франковск+6°... -4°
- Киев+6°... -2°
- Кировоград+7°... -2°
- Луганск+5°... -1°
- Луцк+4°... -3°
- Львов+4°... -3°
- Николаев+7°... +1°
- Одесса+8°... 0°
- Полтава+5°... -1°
- Ровно+4°... -3°
- Симферополь+8°... 0°
- Сумы+5°... -3°
- Тернополь+4°... -4°
- Харьков+6°... -1°
- Херсон+5°... 0°
- Хмельницкий+5°... -5°
- Черкассы+6°... -2°
- Чернигов+5°... -3°
- Черновцы+7°... -2°
Виргиния, США
+ 5 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+2 °
Влажность:53 %
Давление:758 мм
Ветер: 4.6 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:26
Закат19:13
Видимость:16 км
Фаза луны:
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