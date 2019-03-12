Погода на сегодня: в Украине похолодает, местами пройдут дожди и мокрый снег (карта)

Прохладнее всего будет на востоке и севере страны.

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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 12 марта, в Украине похолодает, местами пройдут дожди и мокрый снег.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура до +6°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди. Температура до +8°.

На западе Украины дожди и мокрый снег. Температура до +8°.

В северных областях без осадков, температура до +6°. В центре местами пройдут дожди, температура до +7°.

Прогноз на 12 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, если 12 марта воробьи копошатся в собственных перьях, значит, быть потеплению. Особенно хорошо, если они это делают под крышей дома.

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