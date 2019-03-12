Погода на сегодня: в Украине похолодает, местами пройдут дожди и мокрый снег (карта)

08:00, 12 марта 2019
28
0

Прохладнее всего будет на востоке и севере страны.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 12 марта, в Украине похолодает, местами пройдут дожди и мокрый снег.

Погода в Украине на неделю: то резкое похолодание со снегом, то потепление (карта)

Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура до +6°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди. Температура до +8°. 

На западе Украины дожди и мокрый снег. Температура до +8°.

В северных областях без осадков, температура до +6°. В центре местами пройдут дожди, температура до +7°.

Прогноз на 12 марта / УНИАН
Прогноз на 12 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, если 12 марта воробьи копошатся в собственных перьях, значит, быть потеплению. Особенно хорошо, если они это делают под крышей дома.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#дождь
Читайте также
Погодный "армагеддон" продолжается: ночью в Украине порывы ветра будут достигать 30 м/с Погодный "армагеддон" продолжается: ночью в Украине порывы ветра будут достигать 30 м/с
В Киеве завтра без осадков, днем температура до +6° В Киеве завтра без осадков, днем температура до +6°
Завтра в Украине похолодает, местами пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз) Завтра в Украине похолодает, местами пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз)
В Винницкой области из-за падения дерева погибла женщина (видео) В Винницкой области из-за падения дерева погибла женщина (видео)
Поваленные деревья, сорванные крыши, разбитые авто и первые человеческие жертвы: последствия шквального ветра в Украине (видео) Поваленные деревья, сорванные крыши, разбитые авто и первые человеческие жертвы: последствия шквального ветра в Украине (видео)
В центре Николаева дерево упало на маршрутку, пострадали дети (фото) В центре Николаева дерево упало на маршрутку, пострадали дети (фото)
На Тернопольщине из-за сильного ветра снесло крыши, поврежден купол церкви, повалена водонапорная башня (фоторепортаж) На Тернопольщине из-за сильного ветра снесло крыши, поврежден купол церкви, повалена водонапорная башня (фоторепортаж)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 8 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
53 %
758 мм
4.6 м/с
2 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять