Погода на сегодня: в Украине похолодает, местами пройдут дожди и мокрый снег (карта)
Прохладнее всего будет на востоке и севере страны.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 12 марта, в Украине похолодает, местами пройдут дожди и мокрый снег.
Погода в Украине на неделю: то резкое похолодание со снегом, то потепление (карта)
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура до +6°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди. Температура до +8°.
На западе Украины дожди и мокрый снег. Температура до +8°.
В северных областях без осадков, температура до +6°. В центре местами пройдут дожди, температура до +7°.
Согласно народному прогнозу, если 12 марта воробьи копошатся в собственных перьях, значит, быть потеплению. Особенно хорошо, если они это делают под крышей дома.
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Погода в Украине
- Винница+5°... -3°
- Днепр+6°... -1°
- Донецк+5°... -2°
- Житомир+6°... -2°
- Запорожье+6°... -1°
- Ивано-Франковск+6°... -4°
- Киев+6°... -2°
- Кировоград+7°... -2°
- Луганск+5°... -1°
- Луцк+4°... -3°
- Львов+4°... -3°
- Николаев+7°... +1°
- Одесса+8°... 0°
- Полтава+5°... -1°
- Ровно+4°... -3°
- Симферополь+8°... 0°
- Сумы+5°... -3°
- Тернополь+4°... -4°
- Харьков+6°... -1°
- Херсон+5°... 0°
- Хмельницкий+5°... -5°
- Черкассы+6°... -2°
- Чернигов+5°... -3°
- Черновцы+7°... -2°
Виргиния, США
+ 8 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+4 °
Влажность:53 %
Давление:758 мм
Ветер: 4.6 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:26
Закат19:13
Видимость:16 км
Фаза луны:
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