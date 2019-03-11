Погодный "армагеддон" продолжается: ночью в Украине порывы ветра будут достигать 30 м/с

В Киеве и Киевской области до конца суток 11 марта ожидаются порывы ветра 25-30 м/с.

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В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждают о порывах ветра на севере Левобережья этой ночью.

Как сообщается на сайте ГСЧС Украины, по состоянию на 19:00 наблюдались порывы ветра скоростью до 25 м/с в Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской областях и в городе Киеве.

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В Киеве и Киевской области до конца суток 11 марта ожидаются порывы ветра 25-30 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

«12 марта ночью на севере Левобережья порывы ветра 15-20 м/с», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, последствиями шквального ветра в Украине стали поваленные деревья, сорванные крыши, разбитые авто и человеческие жертвы.