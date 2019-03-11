В Киеве завтра без осадков, днем температура до +6°

17:00, 11 марта 2019
35
0

В столице завтра похолодает.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 11 марта в Киеве без осадков, днем температура до +6°.

Второй уровень опасности: в Украине объявили штормовое предупреждение

Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +6°, вечером - до +3°. Ветер западный и северо-западный, до 4,7 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:21, а зайдет в 17:55.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 12 марта, в Украине похолодает, местами пройдут дожди.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги:
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, днем температура до +6° В Киеве завтра без осадков, днем температура до +6°
В центре Киева на машины сорвало металлическую крышу (фото) В центре Киева на машины сорвало металлическую крышу (фото)
В Карпатах объявили высокую лавинную опасность В Карпатах объявили высокую лавинную опасность
На Тернопольщине из-за сильного ветра снесло крыши, поврежден купол церкви, повалена водонапорная башня (фоторепортаж) На Тернопольщине из-за сильного ветра снесло крыши, поврежден купол церкви, повалена водонапорная башня (фоторепортаж)
Погода в Украине на неделю: то резкое похолодание со снегом, то потепление (карта) Погода в Украине на неделю: то резкое похолодание со снегом, то потепление (карта)
Из-за непогоды в Украине остаются обесточенными 47 населенных пунктов Из-за непогоды в Украине остаются обесточенными 47 населенных пунктов
В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +10° В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +10°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 12 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
42 %
754 мм
6.0 м/с
1 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять