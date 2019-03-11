Завтра в Украине похолодает, местами пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз)

16:30, 11 марта 2019
54
0

На западе ночью до -4°.

Завтра в Украине похолодает / Фото УНИАН
Завтра в Украине похолодает / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 12 марта, в Украине похолодает, местами пройдут дожди.

Второй уровень опасности: в Украине объявили штормовое предупреждение

Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -1°, днем до +6°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди. Температура ночью до -2°, днем до +8°. 

На западе Украины дожди и мокрый снег. Температура ночью до -4°, днем до +8°.

В северных областях без осадков, температура ночью до -3°, днем до +6°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до -4°, днем до +7°.

Согласно народному прогнозу, если 12 марта воробьи копошатся в собственных перьях, значит, быть потеплению. Особенно хорошо, если они это делают под крышей дома.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#дождь#похолодание
Читайте также
Завтра в Украине похолодает, местами пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз) Завтра в Украине похолодает, местами пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз)
В течение 8-9 марта в Киеве были установлены четыре температурных рекорда В течение 8-9 марта в Киеве были установлены четыре температурных рекорда
В Винницкой области из-за падения дерева погибла женщина В Винницкой области из-за падения дерева погибла женщина
Из-за непогоды в Украине остаются обесточенными 47 населенных пунктов Из-за непогоды в Украине остаются обесточенными 47 населенных пунктов
Второй уровень опасности: в Украине объявили штормовое предупреждение Второй уровень опасности: в Украине объявили штормовое предупреждение
В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +10° В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +10°
Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди, на юге температура до +14° (карта) Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди, на юге температура до +14° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 9 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
42 %
758 мм
6.0 м/с
1 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять