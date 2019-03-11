Завтра в Украине похолодает, местами пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз)

На западе ночью до -4°.

Завтра в Украине похолодает / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 12 марта, в Украине похолодает, местами пройдут дожди.

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Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -1°, днем до +6°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди. Температура ночью до -2°, днем до +8°.

На западе Украины дожди и мокрый снег. Температура ночью до -4°, днем до +8°.

В северных областях без осадков, температура ночью до -3°, днем до +6°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до -4°, днем до +7°.

Согласно народному прогнозу, если 12 марта воробьи копошатся в собственных перьях, значит, быть потеплению. Особенно хорошо, если они это делают под крышей дома.

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