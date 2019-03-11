Завтра в Украине похолодает, местами пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз)
На западе ночью до -4°.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 12 марта, в Украине похолодает, местами пройдут дожди.
Второй уровень опасности: в Украине объявили штормовое предупреждение
Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -1°, днем до +6°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди. Температура ночью до -2°, днем до +8°.
На западе Украины дожди и мокрый снег. Температура ночью до -4°, днем до +8°.
В северных областях без осадков, температура ночью до -3°, днем до +6°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до -4°, днем до +7°.
Согласно народному прогнозу, если 12 марта воробьи копошатся в собственных перьях, значит, быть потеплению. Особенно хорошо, если они это делают под крышей дома.
Прогноз погоды в Украине на вторник, 12 марта
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Погода в Украине
- Винница+8°... -1°
- Днепр+13°... 0°
- Донецк+10°... -2°
- Житомир+8°... -2°
- Запорожье+14°... 0°
- Ивано-Франковск+8°... 0°
- Киев+9°... -2°
- Кировоград+12°... -1°
- Луганск+12°... +3°
- Луцк+6°... -1°
- Львов+6°... 0°
- Николаев+16°... +2°
- Одесса+19°... +3°
- Полтава+10°... -1°
- Ровно+6°... -1°
- Симферополь+15°... +4°
- Сумы+6°... -2°
- Тернополь+7°... 0°
- Харьков+9°... 0°
- Херсон+17°... +2°
- Хмельницкий+7°... -2°
- Черкассы+10°... -1°
- Чернигов+7°... -2°
- Черновцы+11°... +1°
Виргиния, США
+ 9 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+7 °
Влажность:42 %
Давление:758 мм
Ветер: 6.0 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:27
Закат19:12
Видимость:16 км
Фаза луны:
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