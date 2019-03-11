В центре Киева на машины сорвало металлическую крышу (фото)

По информации источника, люди не пострадали.

Также была задета линия электропередач / фото Александр Шибеко/Facebook

В центре Киева сильный ветер сорвал с дома часть металлической кровли, которая в результате упала на машины.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Читайте также Поваленные деревья, сорванные крыши, разбитые авто и первые человеческие жертвы: последствия шквального ветра в Украине (видео)

Инцидент произошел на улице Лысенко, вблизи станции "Золотые ворота". Из-за сильного ветра металлическая конструкция упала на дорогу и задела автомобили.

В результате падения кровли два автомобиля были повреждены, также была задета линия электропередач. По информации источника, люди не пострадали.

фото Александр Шибеко/Facebook

фото Александр Шибеко/Facebook

фото Александр Шибеко/Facebook

Как сообщал УНИАН, в городе Хмельник Винницкой области падение дерева привело к гибели женщины, что стало второй смертью от непогоды в области. Вчера, 10 марта, в Виннице в результате падения дерева погибла 11-летняя девочка.