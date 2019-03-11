В течение 8-9 марта в Киеве были установлены четыре температурных рекорда
8 марта температура воздуха достигла +17,7°.
В течение 8-9 марта в Киеве были побиты 4 температурных рекорда.
Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
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Так, 8 марта в столице среднесуточная температура воздуха впервые за 139 лет составила +10,1°, что на 1,6° выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня в 2016 году. В этот день также был побит рекорд максимальной температуры воздуха, которая после полудня достигла +17,7°, что на 2,9° выше предыдущего рекордного значения 2016 года.
В субботу, 9 марта, в Киеве температура не опустилась ниже +7,0°, что на 1,7° выше значения 2016 года. Среднесуточная температура воздуха составила +10,5°, что на 2,2° теплее предыдущего рекордного значения 1975 года. По климатическому календарю такие среднесуточные температуры соответствуют 21-22 апреля.
В обсерватории обращают внимание на то, что три рекорда превысили предыдущие на 2-3°, а они были установлены лишь три года назад. Это свидетельствует об ускорении темпов глобального потепления, ведь ранее рекорды не обновлялись десятилетиями.
Напомним, средняя температура зимы 2019 года в Киеве составила -2,0°, что на 2,0º выше климатической нормы.
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