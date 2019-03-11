В Винницкой области из-за падения дерева погибла женщина

15:21, 11 марта 2019
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В результате несчастного случая погибла 29-летняя жительница с. Дубрава.

Вчера в Виннице дерево упало на 11-летнюю девочку / иллюстрация informator.ua
Вчера в Виннице дерево упало на 11-летнюю девочку / иллюстрация informator.ua

В городе Хмельник Винницкой области падение дерева привело к гибели женщины, что стало второй смертью от непогоды в области.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

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Сообщение о том, что на ул. Северной в г. Хмельник на проезжую часть дороги упало дерево, в результате чего погибла 29-летняя жительница с. Дубрава, поступило спасателям в понедельник, 11 марта, в 10:13.

Прибыв на место происшествия, спасатели Государственной пожарно-спасательной части №9 с помощью спецоборудования распилили ветки и высвободили женщину из-под поваленного ветром дерева.

Причины, которые привели к гибели женщины, выясняются специалистами Нацполиции.

Спасатели предостерегают: во время сильных порывов ветра не ходите под раскидистыми деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами, так как порывы ветра могут вызвать их повреждение.

Как сообщал УНИАН, вчера, 10 марта, в Виннице в результате падения дерева погибла 11-летняя девочка.

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Теги: #смерть#непогода#Винниччина
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