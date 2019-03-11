Поваленные деревья, сорванные крыши, разбитые авто и первые человеческие жертвы: последствия шквального ветра в Украине (видео)

В Украине из-за сильных порывов ветра объявлено штормовое предупреждение. Однако шквальный ветер уже успел натворить бед в стране.

В Ивано-Франковске повалил немало деревьев, срывал шифер и ломал билборды.

В Одессе разрушен стену новостройки, в результате чего травмировалась человек. На Тернопольщине из-за сильного ветра упала металлическая водонапорная башня.

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В Виннице жертвой непогоды стала 11-летняя девочка, ей на голову упало дерево. В Львове порывы ветра срывали крыши и обрывали линии электропередач. В Коростышеве в результате непогоды погибла женщина, на которую отлетела часть кровли здания.

Бушевала непогода и в Киеве, здесь ураган крушил деревья и валил их на машины. Сегодня по всей Украине ожидается сильный ветер.

Як повідомляла Погода УНІАН, 8 березня у столиці зафіксували черговий температурний рекорд, були перевищені значення максимальної температури для цієї дати за весь період спостережень.