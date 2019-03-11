Поваленные деревья, сорванные крыши, разбитые авто и первые человеческие жертвы: последствия шквального ветра в Украине (видео)
В Украине из-за сильных порывов ветра объявлено штормовое предупреждение. Однако шквальный ветер уже успел натворить бед в стране.
В Ивано-Франковске повалил немало деревьев, срывал шифер и ломал билборды.
В Одессе разрушен стену новостройки, в результате чего травмировалась человек. На Тернопольщине из-за сильного ветра упала металлическая водонапорная башня.
Погода в Украине на неделю: то резкое похолодание со снегом, то потепление (карта)
В Виннице жертвой непогоды стала 11-летняя девочка, ей на голову упало дерево. В Львове порывы ветра срывали крыши и обрывали линии электропередач. В Коростышеве в результате непогоды погибла женщина, на которую отлетела часть кровли здания.
Бушевала непогода и в Киеве, здесь ураган крушил деревья и валил их на машины. Сегодня по всей Украине ожидается сильный ветер.
Як повідомляла Погода УНІАН, 8 березня у столиці зафіксували черговий температурний рекорд, були перевищені значення максимальної температури для цієї дати за весь період спостережень.
Погода в Украине
- Винница+8°... -1°
- Днепр+13°... 0°
- Донецк+10°... -2°
- Житомир+8°... -2°
- Запорожье+14°... 0°
- Ивано-Франковск+8°... 0°
- Киев+9°... -2°
- Кировоград+12°... -1°
- Луганск+12°... +3°
- Луцк+6°... -1°
- Львов+6°... 0°
- Николаев+16°... +2°
- Одесса+19°... +3°
- Полтава+10°... -1°
- Ровно+6°... -1°
- Симферополь+15°... +4°
- Сумы+6°... -2°
- Тернополь+7°... 0°
- Харьков+9°... 0°
- Херсон+17°... +2°
- Хмельницкий+7°... -2°
- Черкассы+10°... -1°
- Чернигов+7°... -2°
- Черновцы+11°... +1°