Поваленные деревья, сорванные крыши, разбитые авто и первые человеческие жертвы: последствия шквального ветра в Украине (видео)

15:12, 11 марта 2019
401
0

В Украине из-за сильных порывов ветра объявлено штормовое предупреждение. Однако шквальный ветер уже успел натворить бед в стране.

В Ивано-Франковске повалил немало деревьев, срывал шифер и ломал билборды.

В Одессе разрушен стену новостройки, в результате чего травмировалась человек. На Тернопольщине из-за сильного ветра упала металлическая водонапорная башня.

Погода в Украине на неделю: то резкое похолодание со снегом, то потепление (карта)

В Виннице жертвой непогоды стала 11-летняя девочка, ей на голову упало дерево. В Львове порывы ветра срывали крыши и обрывали линии электропередач. В Коростышеве в результате непогоды погибла женщина, на которую отлетела часть кровли здания.

Бушевала непогода и в Киеве, здесь ураган крушил деревья и валил их на машины. Сегодня по всей Украине ожидается сильный ветер.

Як повідомляла Погода УНІАН,  8 березня у столиці зафіксували черговий температурний рекорд, були перевищені значення максимальної температури для цієї дати за весь період спостережень.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#штормовое предупреждение#жертвы урагана
Читайте также
В центре Киева на машины сорвало металлическую крышу (фото) В центре Киева на машины сорвало металлическую крышу (фото)
В течение 8-9 марта в Киеве были установлены четыре температурных рекорда В течение 8-9 марта в Киеве были установлены четыре температурных рекорда
В Карпатах объявили высокую лавинную опасность В Карпатах объявили высокую лавинную опасность
На Тернопольщине из-за сильного ветра снесло крыши, поврежден купол церкви, повалена водонапорная башня (фоторепортаж) На Тернопольщине из-за сильного ветра снесло крыши, поврежден купол церкви, повалена водонапорная башня (фоторепортаж)
Из-за непогоды в Украине остаются обесточенными 47 населенных пунктов Из-за непогоды в Украине остаются обесточенными 47 населенных пунктов
На Львовщине объявили штормовое предупреждение На Львовщине объявили штормовое предупреждение
Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди, на юге температура до +14° (карта) Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди, на юге температура до +14° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 12 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
42 %
754 мм
6.0 м/с
1 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять