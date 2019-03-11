В центре Николаева дерево упало на маршрутку, пострадали дети (фото)
Движение на данном участке улицы перекрыто.
Сегодня, 11 марта, в центре Николаева дерево рухнуло на микроавтобус, который осуществлял пассажирские перевозки в режиме маршрутного такси.
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Как сообщили УНИАН в патрульной полиции Николаевской области, инцидент произошел в центре города на ул. Пограничной возле Николаевского высшего училища физической культуры.
В результате ДТП пострадали три человека, в том числе водитель микроавтобуса. По информации очевидцев происшествия, двумя другими пострадавшими являются малолетние дети. Всех пострадавших каретами скорой помощи отправили в медицинские учреждения.
Автомобильное движение на данном участке улицы перекрыто. На месте работают полицейские. Спасатели ликвидируют последствия аварии.
Как сообщал УНИАН, вследствие осложнения погодных условий (шквалистый ветер) из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи в Украине остаются обесточенными 47 населенных пунктов в пяти областях.
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