В центре Николаева дерево упало на маршрутку, пострадали дети (фото)

14:58, 11 марта 2019
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Движение на данном участке улицы перекрыто.

В результате ДТП пострадали три человека / фото: группа в Facebook Николаев оперативный
В результате ДТП пострадали три человека / фото: группа в Facebook Николаев оперативный

Сегодня, 11 марта, в центре Николаева дерево рухнуло на микроавтобус, который осуществлял пассажирские перевозки в режиме маршрутного такси.

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Как сообщили УНИАН в патрульной полиции Николаевской области, инцидент произошел в центре города на ул. Пограничной возле Николаевского высшего училища физической культуры.

В результате ДТП пострадали три человека, в том числе водитель микроавтобуса. По информации очевидцев происшествия, двумя другими пострадавшими являются малолетние дети. Всех пострадавших каретами скорой помощи отправили в медицинские учреждения.

Автомобильное движение на данном участке улицы перекрыто. На месте работают полицейские. Спасатели ликвидируют последствия аварии.

фото: группа в Facebook Николаев оперативный
фото: группа в Facebook Николаев оперативный
фото: группа в Facebook Николаев оперативный
фото: группа в Facebook Николаев оперативный
фото: группа в Facebook Николаев оперативный
фото: группа в Facebook Николаев оперативный

Как сообщал УНИАН, вследствие осложнения погодных условий (шквалистый ветер) из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи в Украине остаются обесточенными 47 населенных пунктов в пяти областях.

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Теги: #ДТП#Николаев#непогода#упало дерево
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