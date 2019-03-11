В Карпатах объявили высокую лавинную опасность

14:31, 11 марта 2019
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Лавинная опасность достигает 4 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

В понедельник, 11 марта, в Закарпатской и Ивано-Франковской областях объявили высокую лавинную опасность.

Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди, на юге температура до +14° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, 11 марта в связи со снегопадом и метелью на высокогорье восточной части Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей объявляется высокая снеголавинная опасность (4 уровень). В западных и центральных районах Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, в понедельник, 11 марта, по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #погода#лавина
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