В Карпатах объявили высокую лавинную опасность

Лавинная опасность достигает 4 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

В понедельник, 11 марта, в Закарпатской и Ивано-Франковской областях объявили высокую лавинную опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, 11 марта в связи со снегопадом и метелью на высокогорье восточной части Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей объявляется высокая снеголавинная опасность (4 уровень). В западных и центральных районах Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, в понедельник, 11 марта, по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.