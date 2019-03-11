На Тернопольщине из-за сильного ветра снесло крыши, поврежден купол церкви, повалена водонапорная башня (фоторепортаж)

По предварительным данным, в результате инцидентов травмированных нет.

Тернопольщину накрыл штормовой ветер / ГСЧС

На Тернопольщине из-за сильных порывов ветра снесло крыши, поврежден купол церкви, повалена водонапорная башня.

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Как сообщили УНИАН в центре пропаганды территориального управления ГСЧС в Тернопольской области, 11 марта в 8.40 в городе Чортков на ул. Шевченко сорвало кровлю со здания отеля. Ориентировочная площадь кровли – 500 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. На месте происшествия работает 3 отделения пожарно-спасательных подразделений 6-й ГПСЧ Управления, оперативная группа Чертковского райотдела Управления, комиссия Чертковского городского совета.

В тот же день в 9.40 в результате осложнения погодных условий - сильных порывов ветра - в пгт. Подволочиск на ул. Мстислава повреждена кровля на здании Подволочиской районной больницы. Ориентировочная площадь поврежденной кровли – 50 кв м. В результате происшествия никто не пострадал. На месте происшествия работает оперативная группа Подволочиского РО Управления, комиссия Подволочиской РГА.

Также сегодня в 9.40 произошло повреждение шиферной кровли крыши здания 8-й государственной пожарно-спасательной части Управления ГСЧС Украины в Тернопольской области на площади 40 м.кв.

А в с. Пылявка Бучацкого района в результате сильных порывов ветра повреждена кровля крыши местной ООШ на площади ориентировочно 60 м кв. На место происшествия выехала оперативная группа Бучацкого РО Управления.

Вчера, 10 марта, в с. Подолье Залищицкого района в результате сильного порыва ветра сорвало кровлю со здания свинарника ООО«Маяк».

Общая площадь здания ориентировочно 2 тыс. мк в, ветер уничтожил половину кровли. На данный момент в здании проводится реконструкция, помещение не действует и не заселено животными. В результате происшествия никто не пострадал. На месте происшествия работает комиссия Залещицкой РГА.

По данным на 11.00 в с. Залесье Борщевского района повреждена кровля детского сада на площади 45 кв м, в с. Лановцы Борщевского района повреждена кровля местной ООШ на 35 м кв, в с. Хмелевка Теребовлянского района – кровлю ООШ на площади 40 м.кв., в с. Илавче Теребовлянского района – купол местной церкви, в с. Гумниска Теребовлянского района – кровля местного дома культуры на площади 30 м. кв.

А в с. Ивановка Теребовлянского района вчера в результате сильных порывов ветра упала водонапорная башня.

Напомним, в понедельник, 11 марта, по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.