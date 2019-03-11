Погода в Украине на неделю: то резкое похолодание со снегом, то потепление (карта)
Тепло в Украину вернется на выходных.
Согласно данным Погода УНИАН, со вторника, 12 марта, в Украине похолодает и пройдут дожди. Потепление вернется на выходных.
В понедельник в Украине местами пройдут дожди. На юге до +20°, в остальных регионах до +6°...+13°.
Во вторник в Украине похолодает, пройдут дожди и мокрый снег. На юге и западе днем до +18°.
Погода на среду: 13 марта, без осадков. Самая теплая погода будет на юге - до +11°. В остальных регионах до +4°...+10°.
В четверг погода в Украине будет сухой. Ночью по стране температура -2°…+1°, днем на западе до +11°.
В пятницу местами пройдут дожди. Днем на западе до +13°, в остальных регионах до +10°.
16 и 17 марта в Украине местами ожидаются осадки. В субботу ночью холоднее всего будет на востоке - до +2°, на остальной территории +3°…+8°. Днем температура по стране +9°...+15°. В воскресенье ночью на востоке температура до +4°, днем в Украине от +12° до +21°.
Народный прогноз погоды в Украине
11 марта куры роют снег к потеплению, а скрип дверей и петель - к ненастной погоде.
Второй уровень опасности: в Украине объявили штормовое предупреждение
12 марта, если воробьи копошатся в собственных перьях, значит, быть потеплению. Особенно хорошо, если они это делают под крышей дома.
13 марта обычно наступает потепление, и все приметы благосклонны к нему. Например, если собака долго отказывалась от еды и была вялой, а теперь ожила, значит, она чувствует тепло.
14 марта - если прилетают грачи, значит, лето будет мокрым и сырым.
15 марта - если гуси смазывают перья, чистят их - быть плохой, дождливой погоде.
16 марта - если петух кричит звонко и задорно, значит, лето будет теплым.
17 марта следует обратить внимание на вечернее небо. Если облаков нет, и звезды яркие и хорошо видно, то лето будет плодородным.
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Погода в Украине
- Винница+8°... -2°
- Днепр+13°... -1°
- Донецк+11°... 0°
- Житомир+8°... -2°
- Запорожье+13°... 0°
- Ивано-Франковск+8°... 0°
- Киев+9°... -2°
- Кировоград+13°... -2°
- Луганск+9°... +2°
- Луцк+6°... -1°
- Львов+6°... 0°
- Николаев+16°... +2°
- Одесса+18°... +2°
- Полтава+11°... -2°
- Ровно+6°... -1°
- Симферополь+15°... +4°
- Сумы+7°... -2°
- Тернополь+7°... 0°
- Харьков+9°... 0°
- Херсон+16°... +3°
- Хмельницкий+7°... -2°
- Черкассы+10°... -1°
- Чернигов+8°... -2°
- Черновцы+11°... +1°