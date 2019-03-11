Погода в Украине на неделю: то резкое похолодание со снегом, то потепление (карта)

Тепло в Украину вернется на выходных.

На этой неделе в Украине пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, со вторника, 12 марта, в Украине похолодает и пройдут дожди. Потепление вернется на выходных.

В понедельник в Украине местами пройдут дожди. На юге до +20°, в остальных регионах до +6°...+13°.

Прогноз на 11 марта / УНИАН

Во вторник в Украине похолодает, пройдут дожди и мокрый снег. На юге и западе днем до +18°.

Прогноз на 12 марта / УНИАН

Погода на среду: 13 марта, без осадков. Самая теплая погода будет на юге - до +11°. В остальных регионах до +4°...+10°.

Прогноз на 13 марта / УНИАН

В четверг погода в Украине будет сухой. Ночью по стране температура -2°…+1°, днем на западе до +11°.

Прогноз на 14 марта / УНИАН

В пятницу местами пройдут дожди. Днем на западе до +13°, в остальных регионах до +10°.

Прогноз на 16 марта / УНИАН

16 и 17 марта в Украине местами ожидаются осадки. В субботу ночью холоднее всего будет на востоке - до +2°, на остальной территории +3°…+8°. Днем температура по стране +9°...+15°. В воскресенье ночью на востоке температура до +4°, днем в Украине от +12° до +21°.

Прогноз на 16 марта / УНИАН

Прогноз на 17 марта / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

11 марта куры роют снег к потеплению, а скрип дверей и петель - к ненастной погоде.

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12 марта, если воробьи копошатся в собственных перьях, значит, быть потеплению. Особенно хорошо, если они это делают под крышей дома.

13 марта обычно наступает потепление, и все приметы благосклонны к нему. Например, если собака долго отказывалась от еды и была вялой, а теперь ожила, значит, она чувствует тепло.

14 марта - если прилетают грачи, значит, лето будет мокрым и сырым.

15 марта - если гуси смазывают перья, чистят их - быть плохой, дождливой погоде.

16 марта - если петух кричит звонко и задорно, значит, лето будет теплым.

17 марта следует обратить внимание на вечернее небо. Если облаков нет, и звезды яркие и хорошо видно, то лето будет плодородным.

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