Погода в Украине на неделю: то резкое похолодание со снегом, то потепление (карта)

12:00, 11 марта 2019
43
0

Тепло в Украину вернется на выходных.

На этой неделе в Украине пройдут дожди / Фото УНИАН
На этой неделе в Украине пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, со вторника, 12 марта, в Украине похолодает и пройдут дожди. Потепление вернется на выходных.

В понедельник в Украине местами пройдут дожди. На юге до +20°, в остальных регионах до +6°...+13°.

Прогноз на 11 марта / УНИАН
Прогноз на 11 марта / УНИАН

Во вторник в Украине похолодает, пройдут дожди и мокрый снег. На юге и западе днем до +18°.

Прогноз на 12 марта / УНИАН
Прогноз на 12 марта / УНИАН

Погода на среду: 13 марта, без осадков. Самая теплая погода будет на юге - до +11°. В остальных регионах до +4°...+10°.

Прогноз на 13 марта / УНИАН
Прогноз на 13 марта / УНИАН

В четверг погода в Украине будет сухой. Ночью по стране температура -2°…+1°, днем на западе до +11°.

Прогноз на 14 марта / УНИАН
Прогноз на 14 марта / УНИАН

В пятницу местами пройдут дожди. Днем на западе до +13°, в остальных регионах до +10°.

Прогноз на 16 марта / УНИАН
Прогноз на 16 марта / УНИАН

16 и 17 марта в Украине местами ожидаются осадки. В субботу ночью холоднее всего будет на востоке - до +2°, на остальной территории +3°…+8°. Днем температура по стране +9°...+15°. В воскресенье ночью на востоке температура до +4°, днем в Украине от +12° до +21°.

Прогноз на 16 марта / УНИАН
Прогноз на 16 марта / УНИАН
Прогноз на 17 марта / УНИАН
Прогноз на 17 марта / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

11 марта куры роют снег к потеплению, а скрип дверей и петель - к ненастной погоде.

Второй уровень опасности: в Украине объявили штормовое предупреждение

12 марта, если воробьи копошатся в собственных перьях, значит, быть потеплению. Особенно хорошо, если они это делают под крышей дома.

13 марта обычно наступает потепление, и все приметы благосклонны к нему. Например, если собака долго отказывалась от еды и была вялой, а теперь ожила, значит, она чувствует тепло.

14 марта - если прилетают грачи, значит, лето будет мокрым и сырым.

15 марта - если гуси смазывают перья, чистят их - быть плохой, дождливой погоде.

16 марта - если петух кричит звонко и задорно, значит, лето будет теплым.

17 марта следует обратить внимание на вечернее небо. Если облаков нет, и звезды яркие и хорошо видно, то лето будет плодородным.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#дождь#похолодание
Читайте также
Погода в Украине на неделю: то резкое похолодание со снегом, то потепление (карта) Погода в Украине на неделю: то резкое похолодание со снегом, то потепление (карта)
На Львовщине объявили штормовое предупреждение На Львовщине объявили штормовое предупреждение
В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +10° В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +10°
Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди, на юге температура до +14° (карта) Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди, на юге температура до +14° (карта)
Украину накроет циклон — ожидается сильный ветер и похолодание (карта) Украину накроет циклон — ожидается сильный ветер и похолодание (карта)
Порывы до 30 м/с: в Украине сильный ветер повалил деревья и сорвал крыши, есть первая жертва (фото, видео) Порывы до 30 м/с: в Украине сильный ветер повалил деревья и сорвал крыши, есть первая жертва (фото, видео)
В ГСЧС предупреждают о сильных порывах ветра на западе Украины В ГСЧС предупреждают о сильных порывах ветра на западе Украины

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 9 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
43 %
756 мм
6.0 м/с
1 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять