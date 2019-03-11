Из-за непогоды в Украине остаются обесточенными 47 населенных пунктов
Вследствие непогоды погиб ребенок.
Вследствие осложнения погодных условий (шквалистый ветер) из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи в Украине остаются обесточенными 47 населенных пунктов в пяти областях.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +10°
Так, без электроэнергии остаются 19 н.п. во Львовской области, в Киевской -12 н.п., Житомирской - 12 н.п., Луганской - 3 н.п., Черновицкой - 1 н.п. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
В ГСЧС сообщают, что в результате падения части дерева в Виннице погиб ребенок 2008 года рождения. В Одессе произошло разрушение части стены новостройки, в результате чего травмирован один человек (1935 года рождения). В селе Ивановка Теребовлянского района Тернопольской области произошло падение металлической водонапорной башни (находилась на стадии строительства).
Вследствие порывов ветра остаются поврежденными 75 крыш зданий жилой и социальной сферы в 5 областях. В течение суток подразделения ГСЧС убрали более 100 поваленных деревьев.
Напомним, в понедельник, 11 марта, в Украине местами пройдут дожди, на юге до +14°.
Погода в Украине
- Винница+8°... -2°
- Днепр+13°... -1°
- Донецк+11°... 0°
- Житомир+8°... -2°
- Запорожье+13°... 0°
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- Кировоград+13°... -2°
- Луганск+9°... +2°
- Луцк+6°... -1°
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