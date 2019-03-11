Второй уровень опасности: в Украине объявили штормовое предупреждение

09:35, 11 марта 2019
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В западных областях порывы ветра будут достигать 29-34 м/сек.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В понедельник, 11 марта, по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"11 марта в Украине порывы ветра 15-20 м/сек, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях 29-34 м/сек (II уровень опасности оранжевый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 11 марта, в Украине местами пройдут дожди, на юге до +14°.

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Теги: #погода#ветер#штормовое предупреждение
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