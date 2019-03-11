На Львовщине объявили штормовое предупреждение

Во Львовской области ожидается очень сильный ветер.

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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям объявила штормовое предупреждение во Львовской области.

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Об этом сообщает ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр. "В ближайший час с сохранением до конца суток 11 марта во Львовской области ожидается чрезвычайный ветер юго-западный с переходом на северо-западный с порывами 35-40 м/с", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это III уровень опасности, красный.

Как сообщала Погода УНИАН, в понедельник, 11 марта, в Украине местами пройдут дожди, на юге до +14°.