На Львовщине объявили штормовое предупреждение

08:38, 11 марта 2019
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Во Львовской области ожидается очень сильный ветер.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям объявила штормовое предупреждение во Львовской области.

В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +10°

Об этом сообщает ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр. "В ближайший час с сохранением до конца суток 11 марта во Львовской области ожидается чрезвычайный ветер юго-западный с переходом на северо-западный с порывами 35-40 м/с", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это III уровень опасности, красный.

Как сообщала Погода УНИАН, в понедельник, 11 марта, в Украине местами пройдут дожди, на юге до +14°.

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Теги: #Львовская область#штормовое предупреждение
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