В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +10°

08:30, 11 марта 2019
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Вечером в столице похолодает до +6°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / фото УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 11 марта в Киеве пройдет дождь, температура до +10°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +6°. Ветер переменный, до 6,0 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:30, а зайдет в 17:48.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 11 марта, в Украине пройдут дожди, на юге до +14°.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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