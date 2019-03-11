В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +10°
Вечером в столице похолодает до +6°.
Согласно данным Погода УНИАН, 11 марта в Киеве пройдет дождь, температура до +10°.
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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +6°. Ветер переменный, до 6,0 м/сек.
Солнце в столице взошло в 06:30, а зайдет в 17:48.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 11 марта, в Украине пройдут дожди, на юге до +14°.
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Погода в Украине
- Винница+9°... -1°
- Днепр+13°... +1°
- Донецк+11°... 0°
- Житомир+9°... 0°
- Запорожье+15°... +1°
- Ивано-Франковск+8°... 0°
- Киев+10°... -1°
- Кировоград+13°... 0°
- Луганск+11°... +1°
- Луцк+6°... -2°
- Львов+6°... -1°
- Николаев+17°... +3°
- Одесса+20°... +3°
- Полтава+12°... -1°
- Ровно+6°... -2°
- Симферополь+15°... +4°
- Сумы+9°... -1°
- Тернополь+7°... -1°
- Харьков+10°... 0°
- Херсон+17°... +3°
- Хмельницкий+7°... -4°
- Черкассы+10°... 0°
- Чернигов+9°... -1°
- Черновцы+11°... 0°
Виргиния, США
+ 11 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+11 °
Влажность:39 %
Давление:755 мм
Ветер: 6.2 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:27
Закат19:12
Видимость:16 км
Фаза луны:
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