Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди, на юге температура до +14° (карта)

Без осадков будет на юге Украины.

В Украине сегодня пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 11 марта, в Украине местами пройдут дожди, на юге до +14°.

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На востоке без осадков, температура до +12°. Жителей южных регионов ожидает пасмурная погода. Температура до +14°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +11°.

В северных областях ливни. Температура до +10°. В центре без осадков, температура до +11°.

Прогноз на 11 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 11 марта куры роют снег к потеплению, а скрип дверей и петель - к ненастной погоде.

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