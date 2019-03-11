Украину накроет циклон — ожидается сильный ветер и похолодание (карта)

12 марта в Украине начнется похолодание, которое продержится почти всю неделю.

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В понедельник, 11 марта, по Украине пройдет циклон, центр которого будет двигаться вдоль северной границы Украины на восток.

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В течение дня на западе, севере, востоке и в центре ожидаются небольшие осадки, пишет Метеопост в Facebook.

На западе, на севере, в центре и на северо-востоке возможно усиление ветра с порывами до 20 м/сек. Утром ветрено на западе, после обеда - в центре, вечером - на востоке. Также в течение 11 марта ожидается слабая магнитная буря уровня G1.

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Прогнозируется, что 12 марта в Украине начнется похолодание, которое продержится почти всю неделю. Придет холодная воздушная масса, температура снизится до значений -1..+6, на юге - +2..+9.

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Как сообщала Погода УНИАН, 8 марта в столице зафиксирован очередной температурный рекорд, были превышены значения максимальной температуры для этой даты за весь период наблюдений.