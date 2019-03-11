Украину накроет циклон — ожидается сильный ветер и похолодание (карта)
12 марта в Украине начнется похолодание, которое продержится почти всю неделю.
В понедельник, 11 марта, по Украине пройдет циклон, центр которого будет двигаться вдоль северной границы Украины на восток.
Непогода в Украине: завтра в Киеве ожидаются порывы ветра до 20 м/с
В течение дня на западе, севере, востоке и в центре ожидаются небольшие осадки, пишет Метеопост в Facebook.
На западе, на севере, в центре и на северо-востоке возможно усиление ветра с порывами до 20 м/сек. Утром ветрено на западе, после обеда - в центре, вечером - на востоке. Также в течение 11 марта ожидается слабая магнитная буря уровня G1.
Прогнозируется, что 12 марта в Украине начнется похолодание, которое продержится почти всю неделю. Придет холодная воздушная масса, температура снизится до значений -1..+6, на юге - +2..+9.
Как сообщала Погода УНИАН, 8 марта в столице зафиксирован очередной температурный рекорд, были превышены значения максимальной температуры для этой даты за весь период наблюдений.
Погода в Украине
- Винница+9°... -1°
- Днепр+13°... +1°
- Донецк+11°... 0°
- Житомир+9°... 0°
- Запорожье+15°... +1°
- Ивано-Франковск+8°... 0°
- Киев+10°... -1°
- Кировоград+13°... 0°
- Луганск+11°... +1°
- Луцк+6°... -2°
- Львов+6°... -1°
- Николаев+17°... +3°
- Одесса+20°... +3°
- Полтава+12°... -1°
- Ровно+6°... -2°
- Симферополь+15°... +4°
- Сумы+9°... -1°
- Тернополь+7°... -1°
- Харьков+10°... 0°
- Херсон+17°... +3°
- Хмельницкий+7°... -4°
- Черкассы+10°... 0°
- Чернигов+9°... -1°
- Черновцы+11°... 0°