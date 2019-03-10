В Украину вернется тепло: синоптики дали прогноз погоды на завтра

20:40, 10 марта 2019
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Самой теплой будет погода на юге Украины — до +18 градусов.

Днем в западных и северных областях прогнозируют 5-10 тепла / УНИАН
Днем в западных и северных областях прогнозируют 5-10 тепла / УНИАН

Практически на всей территории Украины в понедельник, 11 марта, ожидается небольшой дождь, а также сильные порывы ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Согласно синоптическим данным, сухо будет лишь в южной части страны. В Карпатах же пройдет дождь с мокрым снегом.

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Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Также будут наблюдаться порывы в 15-20 м/с, а в Карпатах и на Прикарпатье до 29-34 м/с.

Температура ночью в первый день недели составит от 1 до 4 выше нуля, на Закарпатье, Одесской области и в Крыму — 3-8 градусов тепла.

Днем в западных и северных областях прогнозируют 5-10 тепла, на остальной территории 9-14 градусов с плюсовой отметкой. Самой теплой будет погода на юге Украины — до +18 градусов.

Синоптики добавляют, что на высокогорье Карпат ночью пройдет значительный, днем умеренный снег, температура в течение суток будет колебаться от -1 до -6 градусов.

Как сообщал УНИАН, в Украине сильный ветер повалил деревья и сорвал крыши, есть первая жертва.

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Теги: #погода#прогноз погоды
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