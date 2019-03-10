В Украину вернется тепло: синоптики дали прогноз погоды на завтра
Самой теплой будет погода на юге Украины — до +18 градусов.
Практически на всей территории Украины в понедельник, 11 марта, ожидается небольшой дождь, а также сильные порывы ветра.
Об этом сообщает Укргидрометцентр. Согласно синоптическим данным, сухо будет лишь в южной части страны. В Карпатах же пройдет дождь с мокрым снегом.
Непогода в Украине: завтра в Киеве ожидаются порывы ветра до 20 м/с
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Также будут наблюдаться порывы в 15-20 м/с, а в Карпатах и на Прикарпатье до 29-34 м/с.
Температура ночью в первый день недели составит от 1 до 4 выше нуля, на Закарпатье, Одесской области и в Крыму — 3-8 градусов тепла.
Днем в западных и северных областях прогнозируют 5-10 тепла, на остальной территории 9-14 градусов с плюсовой отметкой. Самой теплой будет погода на юге Украины — до +18 градусов.
Синоптики добавляют, что на высокогорье Карпат ночью пройдет значительный, днем умеренный снег, температура в течение суток будет колебаться от -1 до -6 градусов.
Как сообщал УНИАН, в Украине сильный ветер повалил деревья и сорвал крыши, есть первая жертва.
Погода в Украине
- Винница+9°... +4°
- Днепр+13°... +2°
- Донецк+11°... +1°
- Житомир+8°... +3°
- Запорожье+13°... +2°
- Ивано-Франковск+12°... +5°
- Киев+8°... +2°
- Кировоград+13°... +3°
- Луганск+11°... +3°
- Луцк+9°... +4°
- Львов+10°... +3°
- Николаев+14°... +3°
- Одесса+15°... +6°
- Полтава+12°... +2°
- Ровно+9°... +4°
- Симферополь+15°... +4°
- Сумы+9°... 0°
- Тернополь+11°... +4°
- Харьков+13°... +2°
- Херсон+13°... +4°
- Хмельницкий+9°... +3°
- Черкассы+11°... +2°
- Чернигов+7°... 0°
- Черновцы+13°... +5°