На Одесщине ветер сорвал крышу с жилой пятиэтажки (фото)

Местные власти решают вопрос о выделении средств для оперативного восстановления кровли.

Погибших и пострадавших нет / ГСЧС

Сегодня в городе Белгород-Днестровский Одесской области ветер сорвал крышу с пятиэтажного жилого дома.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области, 10 марта в 13:10 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на ул. Маршала Бирюзова в результате порыва ветра частично повреждена крыша пятиэтажного здания.

ГСЧС

По прибытию на место вызова спасатели установили, что ветром сорвана шиферная крыша жилого дома на 96 квартир на площади 360 кв. м.

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Погибших и пострадавших нет.

Поврежденный шифер демонтируется для дальнейшего проведения восстановительных работ.

Как сообщили УНИАН очевидцы, ЧП произошло в доме № 4. Обломки, разлетевшиеся на значительное расстояние, повредили балконы квартир, кондиционеры, оконные стекла.

Сейчас местные власти решают вопрос о выделении средств для оперативного восстановления кровли.

Как сообщал УНИАН, в Украине сильный ветер повалил деревья и сорвал крыши, есть первая жертва.