Непогода в Украине: завтра в Киеве ожидаются порывы ветра до 20 м/с

Ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Спасатели призывают жителей города быть осторожными / gk-press.if.ua

Утром и днем 11 марта в столице ожидаются сильные порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

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Управление по вопросам гражданской защиты Киевской городской госадминистрации призывает жителей города быть осторожными, все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть на улицу, держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей и др. немедленно нужно информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине сильный ветер повалил деревья и сорвал крыши, есть первая жертва.