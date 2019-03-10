Непогода в Украине: завтра в Киеве ожидаются порывы ветра до 20 м/с
Ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
Утром и днем 11 марта в столице ожидаются сильные порывы ветра 15-20 м/с.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
В ГСЧС предупреждают о сильных порывах ветра на западе Украины
Управление по вопросам гражданской защиты Киевской городской госадминистрации призывает жителей города быть осторожными, все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть на улицу, держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
При падении деревьев или веток, при травмировании людей и др. немедленно нужно информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине сильный ветер повалил деревья и сорвал крыши, есть первая жертва.
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