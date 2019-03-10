Порывы до 30 м/с: в Украине сильный ветер повалил деревья и сорвал крыши, есть первая жертва (фото, видео)

Первой жертвой непогоды стал ребенок. В Виннице в результате падения дерева погибла 11-летняя девочка.

В Украине сильный ветер повалил деревья / фото gk-press.if.ua

В Украине из-за сильных порывов ветра объявили штормовое предупреждение. Как сообщает Укргидрометцентр, в западных областях в течение суток порывы ветра будут достигать 25-28 м/с, на остальной территории днем 15-20 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

В ночь с 9 на 10 марта сильный ветер повалил в Ивано-Франковске немало деревьев, сорвал с помещения завода куски кровли и сбросил их на землю. С крыши училища сорвало шифер. От сильного ветра падали билборды, сообщает “Галицкий корреспондент”.

Подобные случаи зафиксировали и в Бурштыне – сильный ветер свалил несколько деревьев, одно из которых временно перекрыло дорогу Н-09. По данным облэнерго, без электричества остались более 60 городов и сел.

В Тернопольской области сильный ветер утром также наделал немало хлопот. В селе Ивановка Теребовлянского района упала водонапорная башня. По предварительной информации, резервуар для воды был пустым. Резервуар пока не запустили в действие, поскольку водопровод еще строят, сообщает "Медиатор". Через шквальный ветер в Тернополе также попадали деревья, одно из которых разбило припаркованный на стоянке автомобиль.

фото mediator.te.ua

Во Львове сегодня из-за непогоды вызвали на работу коммунальщиков. Вследствие порывов ветра срывало крыши, попадали деревья, оборвались линии электропередач, на некоторых улицах не работают светофоры.

Первой жертвой непогоды стал ребенок. В Виннице в результате падения дерева погибла 11-летняя девочка. В момент падения дерева ребенок шел по тротуару, пишет в Facebook Андрей Гайдай. Ребенок получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью.

фото facebook/agaidai

Как сообщал УНИАН, по данным Укргидрометцентра, 10 марта в западных областях в течение суток порывы ветра 25-28 м/с, на остальной территории днем 15-20 м/сек. (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.

В высокогорье Закарпатской области 10 марта сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Кроме того, ожидается подъем уровней воды - на Тисе на участке Хуст - Вилок продолжится повышение уровня за счет добегание паводковой волны с верховьев: г.. Хуст на 0,3-0,6 м, с. Вилок - 1,2-1,5 м над текущими уровнями.

10-12 марта в связи с оттепелью и осадками, на реках бассейна Днестра в пределах Львовской и Ивано-Франковской областей ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м над уровнями. "Подъемы уровней воды будут проходить без угрозы негативных последствий", - сообщили в ГСЧС.