В ГСЧС предупреждают о сильных порывах ветра на западе Украины
В высокогорье Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность.
В западных областях Украины 10 марта ожидаются сильные порывы ветра.
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Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"По данным Укргидрометцентра, 10 марта в западных областях на протяжении суток порывы ветра 25-28 м/с, на остальной территории днем 15-20 м/с (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.
В высокогорье Закарпатской области 10 марта сохранится значительная снеголавинная опасность (3-й уровень).
Кроме того, ожидается подъем уровней воды - на Тисе на участке Хуст - Вилок продолжится повышение уровня за счет добегание паводковой волны с верховьев: г.. Хуст на 0,3-0,6 м, с. Вилок - 1,2-1,5 м над текущими уровнями.
10-12 марта в связи с оттепелью и осадками, на реках бассейна Днестра в пределах Львовской и Ивано-Франковской областей ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м над уровнями. "Подъемы уровней воды будут проходить без угрозы негативных последствий", - сообщили в ГСЧС.
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