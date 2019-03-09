Штормовое предупреждение: на завтра синоптики прогнозируют дожди и сильный ветер (карта)
Из-за сильных ветров объявлен II (оранжевый) уровень опасности.
Завтра, 10 марта, погодные условия в Украине ухудшатся. Почти во всех регионах пройдут дожди, местами с мокрым снегом.
Из-за сильных ветров объявлен II (оранжевый) уровень опасности, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
По данным Укргидрометцентра, завтра ожидается ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с, в западных областях в течение суток порывы ветра 25-28 м/с, на остальной территории днем 15-20 м/сек.
Температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°, на юге до 16° тепла; в Карпатах на протяжении суток около 0°.
В Карпатах сохраняется 3 уровень лавинной опасности, поэтому от походов в горы лучше воздержаться.
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Также в ГСЧС предупреждают, что 10-12 марта, в связи с оттепелью и осадками, на реках бассейна Днестра в пределах Львовской и Ивано-Франковской областей ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м, по сравнению с состоянием на 8:00 9 марта. Подъемы уровней воды будут проходить без угрозы негативных последствий, успокаивают спасатели.
Также, по словам синоптика Натальи Диденко, с 10 марта постепенно, начиная с севера страны, температура постепенно будет снижаться. Это похолодание перейдет на всю следующую неделю.
Как сообщал УНИАН, в этом году 8 марта в Киеве стало самым теплым за всю историю наблюдений.
Погода в Украине
- Винница+15°... +5°
- Днепр+11°... +4°
- Донецк+13°... +2°
- Житомир+13°... +5°
- Запорожье+13°... +4°
- Ивано-Франковск+14°... +6°
- Киев+13°... +4°
- Кировоград+14°... +5°
- Луганск+12°... +4°
- Луцк+11°... +3°
- Львов+12°... +3°
- Николаев+17°... +5°
- Одесса+14°... +6°
- Полтава+12°... +5°
- Ровно+11°... +4°
- Симферополь+20°... +6°
- Сумы+11°... +3°
- Тернополь+13°... +5°
- Харьков+13°... +4°
- Херсон+15°... +6°
- Хмельницкий+12°... +3°
- Черкассы+14°... +4°
- Чернигов+12°... +4°
- Черновцы+16°... +6°