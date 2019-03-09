Штормовое предупреждение: на завтра синоптики прогнозируют дожди и сильный ветер (карта)

Из-за сильных ветров объявлен II (оранжевый) уровень опасности.

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Завтра, 10 марта, погодные условия в Украине ухудшатся. Почти во всех регионах пройдут дожди, местами с мокрым снегом.

Из-за сильных ветров объявлен II (оранжевый) уровень опасности, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, завтра ожидается ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с, в западных областях в течение суток порывы ветра 25-28 м/с, на остальной территории днем 15-20 м/сек.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°, на юге до 16° тепла; в Карпатах на протяжении суток около 0°.

карта Гидрометцентра

В Карпатах сохраняется 3 уровень лавинной опасности, поэтому от походов в горы лучше воздержаться.

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Также в ГСЧС предупреждают, что 10-12 марта, в связи с оттепелью и осадками, на реках бассейна Днестра в пределах Львовской и Ивано-Франковской областей ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м, по сравнению с состоянием на 8:00 9 марта. Подъемы уровней воды будут проходить без угрозы негативных последствий, успокаивают спасатели.

Также, по словам синоптика Натальи Диденко, с 10 марта постепенно, начиная с севера страны, температура постепенно будет снижаться. Это похолодание перейдет на всю следующую неделю.

Как сообщал УНИАН, в этом году 8 марта в Киеве стало самым теплым за всю историю наблюдений.