В этом году 8 марта в Киеве стало самым теплым за всю историю наблюдений
Днем отметка термометра достигла значения 17,7° тепла.
Вчера, 8 марта, в столице зафиксирован очередной температурный рекорд, были превышены значения максимальной температуры для этой даты за весь период наблюдений.
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Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.
"Днем отметка термометра достигла значения 17,7° тепла. Предыдущее значение составляло 14,8° тепла в 2016 году", - говорится в сообщении.
Кроме того, самой теплой стала и ночь на 9 марта, минимальное значение температуры составило 7° тепла (предыдущее значение для этой даты 5,3° тепла в 2016 году).
Как сообщал УНИАН, 17 февраля в Киеве среднесуточная температура воздуха составила +4,6°, что стало рекордом за 139 лет наблюдений.
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