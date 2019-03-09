В этом году 8 марта в Киеве стало самым теплым за всю историю наблюдений

10:44, 9 марта 2019
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Днем отметка термометра достигла значения 17,7° тепла.

В Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд / фото УНИАН
В Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд / фото УНИАН

Вчера, 8 марта, в столице зафиксирован очередной температурный рекорд, были превышены значения максимальной температуры для этой даты за весь период наблюдений.

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Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

"Днем отметка термометра достигла значения 17,7° тепла. Предыдущее значение составляло 14,8° тепла в 2016 году", - говорится в сообщении.

Кроме того, самой теплой стала и ночь на 9 марта, минимальное значение температуры составило 7° тепла (предыдущее значение для этой даты 5,3° тепла в 2016 году).

Как сообщал УНИАН, 17 февраля в Киеве среднесуточная температура воздуха составила +4,6°, что стало рекордом за 139 лет наблюдений.

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Теги: #Киев#8 марта#температурный рекорд
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